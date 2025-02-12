¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô¤¬ÃÚ ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸ÅÀî·ò°ì¤ÈÁêËÐÉôÁª¼ê¤Î»°ÎØÈ»ÅÍ¡¢ÃÓÅÄ½Ó¡¢ÅÚ°æ´ºÂÀ¤¬¡¢1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè 66 ²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃÄÂÎ°ìÉôÍ¥¾¡¡¢Æ±9·î¤Î¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤Î»°ÎØÁª¼ê¡¢ÃÓÅÄÁª¼ê¤Î·ë²Ì¡¢Æ±12·î¤Î¡ÖÅ·¹ÄÇÕ Âè 73 ²óÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤ÎÃÓÅÄÁª¼ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤«¤é¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÀî·ò°ì¡¢»°ÎØÈ»ÅÍ¡¢ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¡¢ÃÓÅÄ½Ó¡¢ÅÚ°æ´ºÂÀ
¢£ÃÚ ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÁêËÐ¤É¤³¤íÀÐÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÁêËÐ¤¬¤Ç¤¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¿ÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÚÃÎ»ö¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¢£¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô ¼ç¾ »°ÎØÈ»ÅÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤áÁêËÐÉô¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¶¿¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î°ìÇ¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀï¤ÎÍ¥¾¡¤ä¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤äÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¡¢ÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¤â¤ËºòÇ¯°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÁêËÐÉô°ìÆ±¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô¡¡2024Ç¯ÀïÀÓ
¡ãÃÄÂÎ¡ä
¡üÂè 51 ²óÀ¾ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡ÃÄÂÎ°ìÉô Í¥¾¡
¡üÂè 53 ²óÁ´¹ñÁªÈ´¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¥Ù¥¹¥È8
¡üÂè 66 ²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡ÃÄÂÎ°ìÉô Í¥¾¡
¡ã¸Ä¿Í¡ä
¡ü»°ÎØÈ»ÅÍÁª¼ê
¡¦Âè3²óÁ´ÆüËÜÁêËÐ¸Ä¿ÍÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¥·¥Ë¥¢ÃË»Ò·Ú½ÅÎÌµé Í¥¾¡
¡¦Âè51²óÀ¾ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡·Ú½ÅÎÌµé Í¥¾¡
¡¦Âè53²óÁ´¹ñÁªÈ´¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¸Ä¿ÍÀï¡¡3°Ì
¡¦2024 À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ in ¥Ýー¥é¥ó¥É¡¡·Ú½ÅÎÌµé¡¡3°Ì
¡üÃÓÅÄ½ÓÁª¼ê
¡¦Âè51²óÀ¾ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½ÅÎÌµé Í¥¾¡
¡¦Âè53²óÁ´¹ñÁªÈ´¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¸Ä¿ÍÀï¡¡Í¥¾¡
¡¦2024 À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ in ¥Ýー¥é¥ó¥É¡¡Ìµº¹ÊÌµé¡¡Í¥¾¡
¡¦Å·¹ÄÇÕ Âè 73 ²óÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Í¥¾¡
¡üÅÚ°æ´ºÂÀÁª¼ê
¡¦Âè 66 ²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¥Ù¥¹¥È8
¢£¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯4·îÁÏÉô¡£ÎÉ¤´ë¶È¿Í¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Éô°÷¤Ï¶ÈÌ³¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÉô1Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ ÃÄÂÎ2ÉôÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐÂç²ñ¡¢À¾ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÂç²ñ¡¢Á´ÆüËÜÁêËÐ¸Ä¿ÍÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÁêËÐ¶µ¼¼¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³Æ¼ïÂç²ñ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤«¤éÀÄ¾¯Ç¯¤Î»ØÆ³¡¦°éÀ®¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£