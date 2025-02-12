アニメの舞台”江の島”で『想星のアクエリオン』が宝探しカフェとのコラボカフェ開催！
2025年2月20日(木)から、株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区／代表取締役：齋藤多可志）が運営するENOSHIMA TREASURE CAFEにて、アニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』とのコラボカフェを開催いたします。
ENOSHIMA TREASURE CAFEでは従来のメニューにプラスして、『想星のアクエリオン Myth of Emotions』オリジナルコラボドリンクとテイクアウト商品の提供を実施いたします。
コラボドリンクご注文特典のオリジナル謎解きコースター、作品のオリジナルグッズもあわせてお楽しみください。
■『想星のアクエリオン Myth of Emotions』とは
2005年から続く大人気ロボットアニメ『アクエリオン』シリーズの4作目となる作品。全国から優秀な子供が集められた私立江ノ島学園に通う生徒たちが、宇宙の存亡を賭け、感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉で、謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いに挑む物語が描かれます。『アクエリオン』シリーズ約10年ぶりとなる待望の新作。
■『想星のアクエリオン Myth of Emotions』アニメ公式サイト：https://aq-moe.com/(https://aq-moe.com/)
■『想星のアクエリオン Myth of Emotions』アニメ公式X：@AQ_moe
■展開メニュー
シーゲルの熱い拳のピンクレッドソーダ 700円（税込）
ティールの刀剣の輝き藤色ソーダ 700円（税込）
フェオーの黄金の弓矢ソーダ 700円（税込）
サッコとモモヒメの寄り道からあげ 300円（税込）
コラボドリンクを1品ご注文ごとにランダムでオリジナルイラスト謎解きコースターを1枚プレゼント！
■ノベルティ
コラボフード・コラボドリンク・コラボグッズを2,000円(税込)ご購入毎にオリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼント！
■開催店舗/期間
2025年2月20日(木)～3月18日(火)
●ENOSHIMA TREASURE CAFE
住所：神奈川県藤沢市江の島1-3-8 江の島ホテル1F
営業時間：平日10:00~18:00 土日祝10:00~19:00
■ENOSHIMA TREASURE CAFE限定グッズ
コラボカフェにて、ENOSHIMA TREASURE CAFE限定『想星のアクエリオン Myth of Emotions』コラボグッズを販売いたします。
※コラボグッズの発売日は変更になる場合がございます。
※コラボグッズはどなたでもご購入いただけます。
※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
※一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。
※コラボグッズを2,000円（税込）お買い上げごとにオリジナルポストカードを1枚プレゼントいたします。
ENOSHIMA TREASURE CAFE 公式HP https://treasurecafe.jp/(https://treasurecafe.jp/)
ENOSHIMA TREASURE CAFE 公式X https://x.com/cafe_treasure(https://x.com/cafe_treasure)