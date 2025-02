いのち高まるクラゲ館の体験や取組、思想を発表！世界の分断を多彩な協奏に変えるKURAGE Bandも登場！会場を盛り上げました。

株式会社steAmIPMにてさまざまな国の女性政府代表とともに

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」(以下、「クラゲ館」)テーマ事業プロデューサー中島さち子(株式会社steAm代表取締役)は、2025年1月15日(水)・16日(木)にアクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)で開催された2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) 「国際参加者会議2025年( IPM2025 ) 」に登壇しました。約160の国・地域、国際機関の国際博覧会責任者が一堂に会するこの会議では、各パビリオンのコンセプトや建築、具体的にどのような体験ができるのかが紹介され、いよいよ万博が走り出すという高揚感に包まれた2日間でした。

「クラゲ館」は、STEAM教育(*)や”音楽”を通して、プレイフルな五感の遊び・学びを広げ、誰もが持っている多様な創造性をひらいていくことができる社会・文化を模索する「創造性の民主化」を目指しています。クラゲ館にて展開される、さまざまな五感を使う双方向の展示・体験、多様なワークショップやイベント、多彩な人との関わり・・・などの紹介により、クラゲ館の「誰もが爆発的な創造性を持つ」ことへの信念、そして創造性の民主化に向けて「弱さの価値」をひらき、社会をゆらゆらかき混ぜながら、いろんないのちが高まり輝く未来社会を皆で模索していこうとする想いが熱く伝えられました。また、そうした動きを、国や年齢や特性や立場の分断を超えてコラボレーションにより生み出していこうとする願いを伝え、さまざまな国からも協働の希望が飛び交う時間となりました。会場には姫路市の高校生も参加しており、音楽家であり数学研究者である中島に、学生ならではの質問が、時間をこえて飛び交いました。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする今回の万博への期待と注目度も感じることができ、かつて「すべての人は芸術家!」と言い切った岡本太郎がとらえたような、民の博としての万博の在り方や21世紀ならではのいのちの協奏の可能性を感じる大阪・関西万博会期前最後のIPMでした。

(*)科学(science)、技術(technology)、工学・ものづくり(engineering)、アート(art)、数学(mathematics)の頭文字を組み合わせた、心躍動する、創造的・実践的・横断的な学びを表す造語。

更に、ピアニストでもある中島率いる、さまざまな文化・立場の協奏を生み出すKURAGE Band(以下、クラゲバンド)が、山本能楽堂と共にライブを行い、来場者も一緒に盛り上がりました。

中島率いるクラゲバンドは、韓国太鼓のチェジェチョル、 セネガル太鼓のアブラインジャイローズ、チベット音楽のテンジンクンサン、カメルーンバカ族の音楽人類学者でありDJの矢野原佑史、和太鼓の佐伯篤宣、サックスの登敬三、鈴木広志、ベース織田洋介、ドラム小林武文、バレエの針山愛美、セネガル踊りのMomoなどさまざまな文化が協奏する場であり、今回は同じテーマ事業プロデューサーである落合陽一さんが手掛けた映像によるコラボレーションも実現。五感を揺らす、躍動的なライブが展開されました。

冒頭は、山本能楽堂による「いのちの能:水の輪」が演じられ、クラゲバンドは、クラゲ館のいのちの根っこ「わたしを祝う」で流れる「いのちの旅」(作曲:中島さち子)を奏で、日本からさまざまな国や地域をたどる時空をこえたいのちの旅が描かれました。音楽や踊りや想いや夢や・・・さまざまなものが分断を越えて協奏する世界。万博には、そんな可能性が溢れています。これからも、万博という機会を活用して、点と点をつなぎ、大きないのちの音楽を奏でていきます。

「KURAGE Band」について

<公式サイト> https://steam21.com/kurage_band/(https://steam21.com/kurage_band/)

We hope to play the future together~いっしょにみらいを奏でたい~

中島さち子がプロデュースする、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」(テーマ:いのちを高める)の想いを象徴するバンドです。

私たちは歩いたり、笑ったり、泣いたり、呼吸をしたり・・・日々の中でさまざまなリズムや音色、メロディを奏でています。勉強、仕事、遊び、スポーツ、音楽、食事と様々なモノ・コトに触れながら、ゆらゆらと、まるでクラゲのように一人ひとりのリズムで時間を楽しんでいます。

さまざまな国の音楽家・踊り手が集う「KURAGE Band」には、さまざまないのちの鼓動が集まり多様な文化の協奏が生まれる。そしてその先には「すべての人が音楽家であり、すべての存在が楽器である」を表すような、「参加者を巻き込む」協奏を最大の特徴としたバンドです。時にテクノロジーもまじえ、耳に聴こえない音楽も表現し、身体性や五感を大切にした総合的な“音楽”を観客の皆様とともに生み出しています。さらに、音楽は舞台の上だけのものではない。生活や歩みや呼吸の中から自然とあふれてくるものであり、言葉をこえたコミュニケーションを生み出すものである。そうした信念のもと、クラゲバンドは、ライブ活動だけではなく、ワークショップ、講演との協奏、練り歩き“くらげJAM”など、さまざまな形で展開しています。

山本能学堂「水の輪」について

水の都・大阪で生まれた、水の浄化をテーマに、環境問題について子ども達と一緒に考える新しい能の作品です。能の力で水の環境保全を目指し、「Noh for SDGs」として「海の豊かさを守る」のために活動を続けています。「水都大阪2009」の最終日を彩るイベントとして制作・初演、日本各地、そしてブルガリアなど世界各地で「水を大切にする気持ち」を伝えてきました。万博会期中の6月18日(水)には万博会場を象徴するEXPOホールでの上演が決まっています。

“万博”について

万博の起源は、1798年にフランス革命の時期のパリで初めて開催された国内博覧会で、1851年、ロンドンで開催された「第1回万国博覧会」を経た長い歴史の中で、世界各地から英知が集まるイベントとなりました。1970年、日本・アジアでの衝撃の初開催となった大阪万博(EXPO’70)は日本の高度経済成長を象徴する存在として、当時の話題をさらいました。大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、約160の参加国が互いをリスペクトすることで国際交流が生まれ、新たな技術や思想、文化が創出されることが期待されます。同時に、今の国際社会が直面する重要な課題解決策の模索の場にもなっています。各パビリオンがこうした課題をそれぞれのテーマで語りかけることで、来場者一人ひとりが自分ゴトにする機会をもらえる貴重な半年を迎えます。

IPMについて

*国際会議「International Participants Meeting」(国際参加者会議)の略

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の参加各国・地域、国際機関の国際博覧会責任者が出席し、テーマへの理解をより深めるためのセッションや、パビリオンの内外装や展示工事、運営準備、催事の計画、今後の広報など、多岐にたる事項について案内と議論を行う会議です。