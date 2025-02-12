【ドラマ全話無料】考古学者とFBI捜査官が、考古学の知識と経験を活かして難事件に挑むミステリー『考古学者探偵エマ』をYouTubeで期間限定全話無料公開！
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Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、自身も考古学者である作家ダナ・キャメロンの小説を原作にした人気ミステリー『考古学者探偵エマ』を、2月12日（水）20:00～全話無料公開！
主演は、大人気法廷コメディドラマ『アリーmy Love』のジョージア・トーマス役で知られるコートニー・ソーン＝スミス。コートニー演じる考古学者のエマ・フィールディングが、FBI捜査官ジム・コナーと共に殺人事件の謎に迫る人気の歴史ミステリーです。
「シネフィルWOWOW プラス」でもシーズン1全話見放題でご覧いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RXAXVT96CrE ]
『考古学者探偵エマ』（2017年／アメリカ・カナダ／86分）
監督：ケヴィン・フェア
キャスト： コートニー・ソーン＝スミス／ジェームズ・タッパー／アダム・ディマルコ／テス・アトキンス
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