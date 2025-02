【ドラマ全話無料】考古学者とFBI捜査官が、考古学の知識と経験を活かして難事件に挑むミステリー『考古学者探偵エマ』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、自身も考古学者である作家ダナ・キャメロンの小説を原作にした人気ミステリー『考古学者探偵エマ』を、2月12日(水)20:00~全話無料公開!

主演は、大人気法廷コメディドラマ『アリーmy Love』のジョージア・トーマス役で知られるコートニー・ソーン=スミス。コートニー演じる考古学者のエマ・フィールディングが、FBI捜査官ジム・コナーと共に殺人事件の謎に迫る人気の歴史ミステリーです。

「シネフィルWOWOW プラス」でもシーズン1全話見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RXAXVT96CrE ]

『考古学者探偵エマ』(2017年/アメリカ・カナダ/86分)

監督:ケヴィン・フェア

キャスト: コートニー・ソーン=スミス/ジェームズ・タッパー/アダム・ディマルコ/テス・アトキンス

