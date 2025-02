日本最大級のダイバーシティカンファレンス「第30回 国際女性ビジネス会議」2025年7月13日（日）開催を発表！

▼毎年約1000人の志高い、働く女性・男性が参加! 満足度は毎年98%超

株式会社イー・ウーマンThe 30th International Conference for Women in Business will be held in Tokyo, Japan on Sunday, July 13th, 2025

国際女性ビジネス会議とは、1996年から続く日本最大級のダイバーシティカンファレンスです。朝10時から夜8時まで約10時間、政治、テクノロジー、人事、キャリア、マーケティング、スポーツなど、各分野の最前線にいる講師たちが世界各国から登壇し、知識や体験をシェア。

参加者は自分の思考や視点を広げて「多様な視点で大きな成果を出す」というダイバーシティの本質を体感でき、満足度が平均98%超という他に類を見ない会議となっています。

第29回となった2024年は参加者の7割が管理職や経営層、10代から70代まで、19国籍にわたる多様な参加者が一堂に会し、男性参加者は2年連続で20%超えに。大盛況のうちに閉会しました。

2024年のレポートはこちら https://www.women.co.jp/conf29th/

▼2025年の日程発表。東京・お台場にて開催決定!

詳細はこちら「国際女性ビジネス会議とは」 :https://www.women.co.jp/conf/about/

次回は、記念すべき30年目となります。第30回国際女性ビジネス会議は、2025年7月13日(日)開催に決定。このたび、公式サイトにて発表しました。参加申し込みは3月中旬より開始する予定です。

第30回国際女性ビジネス会議 公式サイト https://www.women.co.jp/conf30th/

▼パートナー企業の募集も開始!

誰でもお一人で参加申し込みができるオープンなカンファレンスですが、近年は企業参加も増えています。5名以上参加で企業名が掲示という参加方法もありますが、さらに「パートナー企業」として申し込まれ、ブースを展示するなど、ダイバーシティ推進を大切にしている企業であることを全国からの参加者に伝え、この会議趣旨への賛同を表明することも可能です。

ぜひ、ダイバーシティ推進を重要視している企業の皆様は、30年目という節目のカンファレンスに、「パートナー企業」としてご参加ください。

パートナー企業について https://www.women.co.jp/conf/partnership/

▼総合プロデューサーがつくり上げる他に類を見ない高い品質のカンファレンス

30年以上前にこの会議を創設し、毎年、企画、キャスティング、演出など全てを30年間担っている総合プロデューサーは、ダイバーシティの第一人者である佐々木かをりです。

毎年のプログラムは1年かけて徹底的に考え抜かれ、登壇者と丁寧な打ち合わせを重ねます。そして会議当日、全力を尽くして佐々木かをりから発信する情熱的なメッセージに参加者と登壇者が共感し、前向きなエネルギーと感動があふれる、他に類を見ないカンファレンスとなっています。過去全てのカンファレンスの参加者満足度が99%近いことも、その証です。

ぜひ、7月13日のご参加をご予定ください。

佐々木かをり

国際女性ビジネス会議 総合プロデューサー

株式会社イー・ウーマン代表取締役社長

株式会社ユニカルインターナショナル代表取締役社長

ダイバーシティ経営の専門家。自分をマネジメントできるダイバーシティ人材の育成も行なう。企業向けに組織のダイバーシティと企業価値の関係を数値化する「ダイバーシティインデックス」を発案、主に上場企業に提供。1996年より国内最大級のダイバーシティカンファレンス「国際女性ビジネス会議」総合プロデュースを務める。講演も多く、APEC、OECDなど国内外で1800回を超える。

豪華スピーカーが続々登壇! 第29回国際女性ビジネス会議のダイジェスト動画をご覧ください!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Am79bLrows ]

International Conference for Woman in Business

国際女性ビジネス会議

主催:国際女性ビジネス会議実行委員会 株式会社イー・ウーマン

