最高レベルの安全性と通気性を備えた、チャイルドシート。CYBEX（サイベックス）「SIRONA G / Gi（シローナ G / Gi）」2025年モデルを2月19日（金）に発売

CTP JAPAN株式会社

CYBEX(サイベックス)(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)は、「SIRONA G/Gi(シローナ G/Gi)」の最新モデルを、2025年2月19日(水)に発売します。

最高レベルの安全性 低重心設計とL.S.Pシステム

こだわりの低重心 (座面位置が低い) 設計により、揺れを最小限に抑え、安全性を高めています。また、横からの衝突があった際には、シート側面の、リニア・サイドインパクト・プロテクションが衝撃を吸収。衝撃吸収シートシェルと連動し、衝撃を分散します。

新生児にも快適なバックレストとヘッドレストのシート設計

チャイルドシートの安全性を確保しながら、お子さまが快適に過ごせることを最優先に設計した「SIRONA G/Gi」シリーズ。

ヘッドレストとバックレストの角度は、姿勢を快適に保つために、とても重要です。特に新生児期のヘッドレスト(頭部)とバックレスト(上体)との角度がお子さまの呼吸を妨げないよう設計しています。新生児用インレイ(クッション)は、身長60cmまでのお子さまを対象に設計され、頭から首、上半身までをしっかりと支えることで、自然な姿勢を促がし、呼吸を妨げにくい、快適な乗り心地を実現しました。

首や腰が座っていないお子さまがより楽な姿勢で座れて(頭部と上体の角度が緩やか)、且つ安全性を担保できる姿勢を追求したシート構造です。

■SIRONA Gi i-SIZE(一体型モデル)商品詳細

価格 :65,000円(税込価格71,500円)

重さ :13.0kg ※付属(新生児用インレイ、サンキャノピー)除く

サイズ :W440mm/D710mm/H750mm

適応身長 :40cm~105cm(体重20kgまで)

参考年齢 :新生児から4歳頃まで

展開カラー:ムーンブラックプラスJP/ラバグレープラスJP

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/products/sirona-gi-i-size

■SIRONA G i-SIZE(セパレートモデル)商品詳細

※シート本体とベースがセパレートのモデルです。ご使用には ベースGが必要です。(専用ベース「ベースG」は別売りです。)シローナG i-Size単体では使用することができませんのでご注意ください。

価格 :45,000円(税込価格49,500円)

重さ :(ベースG使用時)14.0kg ※付属(新生児用インレイ、サンキャノピー)除く

サイズ :(ベースG使用時) W440mm/D710mm/H750mm

適応身長 :40cm~105cm(体重20kgまで)

参考年齢 :新生児から4歳頃まで

展開カラー:ムーンブラックプラスJP/ラバグレープラスJP

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/products/sirona-g-i-size

■BASE G 商品詳細

価格 :27,000円(税込価格29,700円)

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/products/baseg

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

サイベックス(ブランド)公式ホームーページ https://cybex-online.com/ja-jp(https://cybex-online.com/ja-jp)

<CTP JAPAN株式会社について>

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために設立された専門商社で、Cybex製品の「正規輸入総代理店」です。 Cybex GmbHが株式の100%を所有しています。