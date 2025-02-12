カオスサンプリングバンド”ผ้าอ้อม99999”、1st EP「mold」をデジタルリリース！自主企画では前代未聞の”サンプル割”を実施。
SUMMER SONIC2024やタイの大型フェスMAHORASOP2024に出演し突如話題を呼んだカオス・サンプリング・ダンスミュージックバンド”ผ้าอ้อม99999(パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ)”。
自身初となるEP『mold』(読み：モールド)が1月12日(水)にリリースされた。
2月22日(土)にはリリースを記念して下北沢BASEMENTBARでのイベント開催も決定。共演にはDALLJUB STEP CLUB、STAP Sigh Boys、xiangyuを迎え、ผ้าอ้อม99999はVJ、特殊機材を追加したMaxi Setを披露する。また、サンプル素材を事前に提出することで割引を受けられる“サンプル割”の実施も発表しており、彼らの“カオスサンプリング“に加担する絶好の機会となっている。詳細はผ้าอ้อม99999の公式Xにて発表される。
カオスにカオスを重ねたオルタナティブ闇鍋バンドผ้าอ้อม99999の今後に注目してほしい。
【リリース情報】
ผ้าอ้อม99999（パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ）
1stEP「mold」
2025年2月12日(水)
再生・購入リンク：https://orcd.co/pa-o-mu99999_mold
Tracklist:
1. not mika
2. PA01
3. bakugan
4. BE MY BABY
5. 年末感
6. ナンプレ（mold ver.）
7. S.I.B.
【ライブ情報】
ผ้าอ้อม99999 pre. ”MOLD”
日程:2025年2月22日(土)
会場:下北沢BASEMENTBAR
前売り/\3,200 当日券/\3,600 (+1D)
学生割/\1,000 (+1D)
出演者:
ผ้าอ้อม99999 Maxi.Set
DALLJUB STEP CLUB
STAP Sigh Boys
xiangyu
チケット一般発売: http://t.livepocket.jp/e/mold_99999
プロフィール：
ผ้าอ้อม99999(パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ)は2023年3月結成、東京を拠点に活動する4ピースバンド。活動0日で閃光ライオット2023 三次審査へ進出。勢いのままSummer Sonic 2024 出れんの!? サマソニへ出演、さらにはThe Global Playground Audition 2024 を勝ち抜きタイ・バンコクのMaho Rasop 2024にも出演。国内外のシーンに突如現れ、存在感を示した。
”Chaos Sampling Dance Music Band”を標榜している彼らは、インターネットユーモアや音MADから影響を受けたサウンドが特徴である。
【LINK】
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