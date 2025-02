カオスサンプリングバンド”ผ้าอ้อม99999”、1st EP「mold」をデジタルリリース！自主企画では前代未聞の”サンプル割”を実施。

The Orchard Japan

SUMMER SONIC2024やタイの大型フェスMAHORASOP2024に出演し突如話題を呼んだカオス・サンプリング・ダンスミュージックバンド”ผ้าอ้อม99999(パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ)”。

自身初となるEP『mold』(読み:モールド)が1月12日(水)にリリースされた。





自身の微かなアイデンティティにすがる人間を描く『bakugan』、年末の高揚感、年始の閉塞感を表現した『年末感』を含む7曲を収録。インターネットユーモアや音MADからの影響を公言している彼らの魅力が存分につまった作品となっている。また、EPのリリースに合わせてアーティスト写真も一新。サウンドイメージに近いデジタルコラージュを意識したビジュアルに仕上がっている。



2月22日(土)にはリリースを記念して下北沢BASEMENTBARでのイベント開催も決定。共演にはDALLJUB STEP CLUB、STAP Sigh Boys、xiangyuを迎え、ผ้าอ้อม99999はVJ、特殊機材を追加したMaxi Setを披露する。また、サンプル素材を事前に提出することで割引を受けられる“サンプル割”の実施も発表しており、彼らの“カオスサンプリング“に加担する絶好の機会となっている。詳細はผ้าอ้อม99999の公式Xにて発表される。



カオスにカオスを重ねたオルタナティブ闇鍋バンドผ้าอ้อม99999の今後に注目してほしい。



【リリース情報】

ผ้าอ้อม99999(パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ)

1stEP「mold」

2025年2月12日(水)

再生・購入リンク:https://orcd.co/pa-o-mu99999_mold



Tracklist:

1. not mika

2. PA01

3. bakugan

4. BE MY BABY

5. 年末感

6. ナンプレ(mold ver.)

7. S.I.B.



【ライブ情報】

ผ้าอ้อม99999 pre. ”MOLD”



日程:2025年2月22日(土)

会場:下北沢BASEMENTBAR



前売り/\3,200 当日券/\3,600 (+1D)

学生割/\1,000 (+1D)



出演者:

ผ้าอ้อม99999 Maxi.Set

DALLJUB STEP CLUB

STAP Sigh Boys

xiangyu



チケット一般発売: http://t.livepocket.jp/e/mold_99999



プロフィール:

ผ้าอ้อม99999(パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ)は2023年3月結成、東京を拠点に活動する4ピースバンド。活動0日で閃光ライオット2023 三次審査へ進出。勢いのままSummer Sonic 2024 出れんの!? サマソニへ出演、さらにはThe Global Playground Audition 2024 を勝ち抜きタイ・バンコクのMaho Rasop 2024にも出演。国内外のシーンに突如現れ、存在感を示した。

”Chaos Sampling Dance Music Band”を標榜している彼らは、インターネットユーモアや音MADから影響を受けたサウンドが特徴である。



【LINK】

●Official Site: https://omutsu99999.base.shop

●X: https://x.com/omutsu99999

●Instagram: https://www.instagram.com/omutsu99999

●YouTube: https://www.youtube.com/@omutsu99999channel