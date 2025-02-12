にじさんじから「Speciale Half Anniversary」グッズの販売が決定！2025年2月13日(木)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2025年2月13日(木)18時からにじさんじオフィシャルストアにて、「Speciale Half Anniversary」のグッズ販売を開始いたします。

2025年2月13日(木)18時から「Speciale Half Anniversary」グッズの販売を開始！

にじさんじに所属する七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウトの5名によるユニット「Speciale」のハーフアニバーサリーを記念したグッズ「Speciale Half Anniversary」が登場！

グッズラインナップは、にじぱぺっと、Speciale缶詰風にじぱぺポーチ、ラメアクリルスタンド、ランダム缶バッジ、ランダムチェキ風カード、コレクトブック、アクリルキーホルダー、クリアファイル、アクリルパネル、ハンカチタオル、ミニカップ、お箸＆スプーンセット、看板風クリップスタンド、ステッカーセットの14種類。

「Speciale Half Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp）にて2025年2月13日(木)18時から販売を開始いたします。

「Speciale Half Anniversary」グッズ紹介

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体：Ｗ80mm×Ｈ110mm程度

※ライバーによりサイズが異なります

梱包時：W130mm×H165mm程度

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。







■Speciale缶詰風にじぱぺポーチ

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W70mm×H125mm×D70mm

・素材：PU、PVC

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ラメアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W120mm×H150mm

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■ランダム缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全10種ランダム

・本体サイズ(約)：φ56mm

・素材：ブリキ、PET

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。







■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全10種ランダム（ノーマル5種＋レア5種）

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。









■コレクトブック

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W78mm×H103mm×D22mm

・仕様：32ポケット

※チェキ風カードが収まるサイズのポケットです。

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■アクリルキーホルダー

・価格：各1,400円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W60mm×H69mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■クリアファイル

・価格：各600円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：A4

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。







■アクリルパネル

・価格：3,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W210mm×H148mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ハンカチタオル

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W200mm×H200mm

・素材：綿100%

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■ミニカップ

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

口径：約85mm

高さ：約50mm

容量：約150ml

・素材：磁器

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■お箸＆スプーンセット

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

お箸：長さ230mm

スプーン：長さ117mm

・素材

お箸：天然木

スプーン：ステンレス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。









■看板風クリップスタンド

・価格：各800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W55mm×H90mm

・素材：木、PE

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。







■ステッカーセット

・価格：1,500円(税込)

・種類：全1種(ステッカー10枚入り)

・サイズ(約)：W37mm×H74mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：紙、塩ビ

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

にじストア購入特典

■【にじストア購入特典】ポストカード(全5種)

「Speciale Half Anniversary」グッズをにじさんじオフィシャルストアにて税込3,000円以上ご購入いただいたお客様に 「ポストカード (全5種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

・種類：全5種

・サイズ(約) ：W100mm×H148mm

・素材：紙

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は10点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

販売概要

・販売開始：2025年2月13日(木)18:00～

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_583

・発送予定：2025年2月中旬以降

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Speciale公式X：https://x.com/Speciale_info

・ハッシュタグ：#SpecialeHalfANV

Speciale Half Anniversary × Gratte

催事名：Speciale Half Anniversary × Gratte

開催期間：2025年2月15日(土)～ 2025年3月14日(金)

展開店舗：全9店舗

(アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山)

上記の店舗で「グラフィックラテ(全10種)」「アイシングクッキー (全10種)」を販売いたします。

有償特典：トレーディングアクリルコースター

・価格：500円(税込)

・種類：全5種

※有償特典はメニューご注文1点につき＜＋500円(税込)＞でおひとつご購入いただけます。

※「Speciale Half Anniversary」グッズは、アニメイト通販ではお取り扱いはございません。

※入荷・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

※期間中であっても特典はなくなり次第終了となります。

※2025年3月2日(日)まで開催されている『にじさんじ 7th Anniversary フェア in animate』のフェア対象になります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

イラストレーター、グッズデザイン

■イラストレーター

Tobi 様 (https://x.com/tobi505050)

■グッズデザイン

草野剛デザイン事務所 様 (https://x.com/kusano_design)

Speciale Half Anniversary 記念配信実施決定！

ハーフアニバーサリーを記念して、Specialeメンバーでの記念配信が決定！

半年経過した絆の力で、皆さんのお悩みに最高の答えを提供します！

・配信日時：2025年2月13日(木)20:00～(予定)

・待機所：https://youtube.com/live/wJnsIFI-iQU

【「Speciale（すぺしゃーれ）」について】

「Speciale（すぺしゃーれ）」とは

にじさんじ所属VTuber「七瀬すず菜」「早乙女ベリー」「雲母たまこ」「酒寄颯馬」「渚トラウト」の5名のユニット兼5名が働いているカフェレストランの店名。

モーニングからディナーまで、皆さんにとっておきの時間をお届けします。

＜Speciale リンク一覧＞

X：https://x.com/Speciale_info

YouTube： https://www.youtube.com/@Speciale_nijisanji

＜七瀬すず菜 リンク一覧＞

X：https://x.com/Suzuna_Nanase

YouTube：https://www.youtube.com/@NanaseSuzuna

＜早乙女ベリー リンク一覧＞

X： https://x.com/Saotome_Berry

YouTube： https://www.youtube.com/@Saotomeberry

＜雲母たまこ リンク一覧＞

X： / https://x.com/kirara_tamako

YouTube： https://www.youtube.com/@KiraraTamako

＜酒寄颯馬 リンク一覧＞

X： https://x.com/sakayori_soma

YouTube：https://www.youtube.com/@SakayoriSoma

＜渚トラウト リンク一覧＞

X： https://x.com/Tr0uT_2434

YouTube：https://www.youtube.com/@NagisaTrout

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸