「SCHOOL OF LOCK!」とソニーミュージックの強力タッグによる10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”閃光ライオットが今年もスタート！優勝賞金100万円！

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送中)とソニーミュージックは、10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』を開催いたします。昨年の応募総数は3,078組。本日より応募をスタートしました。募集期間は、2025年2月12日(水)~3月23日(日)、その後、スタジオ審査、ライブハウス審査を経て、決勝へ。ファイナルステージである「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」は2025年8月7日(木)にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催いたします。今年は新たにボカコレとの連携により、「ボカロステージ」も新設!詳細は特設サイトをご覧ください。最新の情報は『SCHOOL OF LOCK!』番組内や、特設サイトでも随時発表していきます。

TOKYO FM/JFNで放送中の10代向け番組『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュージックのタッグにより2008年から2014年まで7回にわたり開催された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。2023年に9年ぶりに始動し、今年で3年目を迎えます。昨年は全国3,078組の10代アーティストからの応募がありました。

デビューを目的とする従来のオーディションとは異なり、夏フェスの出場権を賭けた、いわば“音楽の甲子園”を標榜し、毎年3,000組超の応募がある音楽イベントとして通算12年間、初代グランプリのGalileo Galileiを皮切りに、ねごと、BURNOUT SYNDROMES、GLIM SPANKY、片平里菜、SHE'S、緑黄色社会、ぼくのりりっくのぼうよみ(現たなか)、Blue Mashなど、多数のアーティストを輩出しています。

「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」は本日より募集がスタートしました。(締め切り3月23日23時59分)出場アーティストは、オリジナル曲に限らず、カバー曲やカラオケ歌唱でのエントリーも可能。ジャンルやスタイルも100%自由。ステージでのライブパフォーマンスができる方であれば、顔出しの有無は不問です。応募、詳細は閃光ライオット特設サイトをご覧ください。なお、ボカロステージでは、「ボカコレ 2025 Winter」経由でのエントリーも可能です。

また、10代のアーティストたちのパフォーマンスを応援するスペシャルサポーターや、アンバサダー、ファイナルステージを盛り上げるゲストアーティストも後日発表いたします。

【イベント概要】

◆「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日:2025年8月7日(木)

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)

特別協賛:マイナビ 協賛:ドクターマーチン 協力:ボカコレ

グランプリ:優勝賞金100万円

マイナビ Yell Song賞:賞金50万円(頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈) ほか

副賞

■グランプリ受賞アーティストに、マイナビから「活動サポート資金 50万円」を贈呈

■ファイナリスト全員に、英国のフットウェアブランド“ドクターマーチン”の1460 8ホールブーツを贈呈

オーディション要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方

※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること

※ 応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること(ただし、カバー曲はその限りではありません)

2.未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3.個人・グループ・ジャンルは問いません

4.応募楽曲はオリジナルに限りません。カバー曲やカラオケ歌唱でのエントリーも可能です

5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です

6.下記の審査日程に参加可能な方

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・全国スタジオ審査 4月26日(土)~5月18日(日)

・3次ライブ審査 6月7日(土) 大阪 14日(土)、15日(日) 東京

・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」 8月7日(木)

ボカロステージ要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方

*応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること

2. 未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3. 応募はオリジナル楽曲に限ります

4. 下記の審査日程に参加可能な方

5. 国籍不問、国内・国外在住地を問いません。

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・4月12日(土)~13日(日) 音源通過者はオンラインによる面接

・5月~6月 オリジナル楽曲制作 面接通過者はテーマに基づいた楽曲制作

・7月 制作曲発表 リスナー投票 ※リスナー投票を経てグランプリ決定

・8月7日「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」にて優勝賞金100万円贈呈

※ボカコレサイトからの応募の方は、応募期間が2/21(金)~2/24(月・祝)となります。

詳しくは後日オープンするボカコレサイト内の特設ページをご覧ください。

エントリー、詳細はこちら

<オフィシャルサイト> https://www.tfm.co.jp/lock/riot

<Twitter>(@SenkouRiot) https://twitter.com/SenkouRiot

<Instagram>(senkouriot) https://www.instagram.com/senkouriot/

<TikTok>(SenkouRiot) https://www.tiktok.com/@senkouriot

<YouTube>SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69

ステートメント

叫べ。

自分の歌を誰かに聴いてほしい。

大勢の前でLIVEをやりたい。

デカい音を鳴らしたい。

音楽を仕事にしたい。

賞金の100万円がほしい。

アイツを見返したい。

なんでもいいから、なんかやりたい。

これはコンテストではない。

オーディションでもない。

“今”を叫ぶための場所だ。

10代限定 夏の音楽フェス“閃光ライオット”

2025年 夏、開催。

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長とCOCO教頭、アンジー教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~木曜日22:00~23:55/金曜22:00~22:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/