OTBグループ傘下のディーゼル「持続可能な市場のためのイニシアティブ ファッションタスクフォース」に参加

2025年2月7日、2020年に英国王チャールズ三世(当時ウェールズ公)によって設立された「持続可能な市場のためのイニシアチブ(SMI) ファッションタスクフォース」にOTBグループ傘下のディーゼルが参加したことが発表されました。

Federico Marchetti, Chair of the Fashion Task Force / Renzo Rosso, Chairman of OTB Group and Founder of Diesel

2021年以来、ファッションタスクフォースは起業家精神に富んだ行動志向のアプローチを採用することで大きな進歩を遂げ目に見える成果を達成しました。その主な取り組みとして、再生農業プロジェクト、デジタル・プロダクト・パスポート(DPP)、トレーサビリティの強化が挙げられます。

ファッションタスクフォースの議長であり、テクノロジー起業家、サステナブルファッションの先駆者でもあるフェデリコ・マルケッティは次のように述べています。

「OTBグループのレンツォ・ロッソ氏をメンバーとして迎えることができ、大変嬉しく思います。レンツォとは長年の友人関係にあり、ファッション業界のサステナビリティ推進に対する深い情熱を共有しています。彼と彼のチームはタスクフォースの取り組みに革新的な視点をもたらし、さらなる強化を図ってくれるでしょう。」

OTBグループ会長兼ディーゼル創始者のレンツォ・ロッソは次のようにコメントしています。

「ファッション業界全体においてサステナビリティは“考え方”として根付くべきものです。ファッションタスクフォースは国王チャールズ3世の支援とフェデリコのリーダーシップのもと、この目標へ向かう重要なさらなる一歩となるでしょう。私たちはこの取り組みに参加し、ビジョンや革新的なアプローチを他のメンバーと共有できることを嬉しく思います。協力し合い、未来を見据えた行動を取ることこそが、業界を真に変革する唯一の方法なのです。」

ファッションタスクフォースは持続可能な市場のためのイニシアチブのテラカルタ勲章の原則に沿って成果を生み出していくことを目指しています。OTBグループ傘下のディーゼルは、ファッション業界のサステナビリティ推進を加速させるための取り組みを全面的に支援していくことを約束しています。

OTBグループについて

OTB(Only The Brave)は象徴的で型破りなブランド、ディーゼル、ジル・サンダー、メゾン・マルジェラ、マルニ、ヴィクター&ロルフで構成される国際的なファッション・グループです。また、スタッフ・インターナショナルとブレイブ・キッドも傘下に収め、アメリカのブランド、アミリにも出資しています。OTB(「Only The Brave」の略)は、ファッションとスタイルのフロンティアを押し広げる可能性を信じ、国際的な才能の創造性を支援し、創業者であり会長であるレンツォ・ロッソの革新的な精神と妥協を許さない勇気を余すところなく表現しています。世界中に7,000人以上の従業員を擁するこのグループは、消費者を中心としたデジタルなアプローチ、持続可能な技術主導型ビジネスの創造への具体的な長期的コミットメント、そしてOTB財団を通じた社会問題への細心の配慮を基盤としています。