お台場のランドマーク施設がこの春パワーアップ！ダイバーシティ東京 プラザ5階西側エリアが2025年3月にリニューアル

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長大林修)が運営するダイバーシティ東京 プラザでは、2025年3月14日(金)に世界最大規模のゴジラ専門ショップ「ゴジラ・ストアDaiba」をはじめ、江東区エリア初出店となる「クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー」や「らしんばん」など全8店舗を5階西側エリアに新たにオープンします。また、2025年3月28日(金)には、4階にスポーツブランド「NIKE」もオープンします。

国内外で大人気アニメの公式ストアやエリア初出店のショップを集結させることで、5階西側エリアは国内外の観光客だけでなく、趣味を極めたい方からお子様との思い出を作りたいファミリー層まで、幅広い世代がより楽しめるエリアへと生まれ変わります。

5階 西側エリアリニューアル概要

エリアオープン日:2025年3月14日(金)

場所:ダイバーシティ東京 プラザ 5階 西側

店舗数:8店舗

新店舗:ゴジラ・ストアDaiba、クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー、らしんばん、

トイザらス、GRANUP CHARACTER SHOP、KARATECHOP ART&TOY

リニューアル店舗:タワーレコードミニ、ヴィレッジヴァンガード

※各店舗のオープン日は変更となる場合がございます。最新の情報は施設ウェブサイト(https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/)をご確認ください。

国内外で大人気のアニメ公式ストアやエリア初出店のショップなどが集結

● ゴジラ・ストアDaiba(キャラクターグッズ)<世界最大規模>

3月14日(金)NEW OPEN・5階

国内4店舗目となるゴジラ専門店「ゴジラ・ストアDaiba」が5階にオープンいたします。ゴジラ・ストアDaibaは世界最大の面積となるゴジラ・ストアで、店頭では映画『シン・ゴジラ」に登場したゴジラ(2016)の2mスタチューがお出迎え。

TM & (C) TOHO CO., LTD. ※画像はイメージです

見所として、大きな壁面を活用したフォトスポットや、 Daiba限定カラーのデフォルメフィギア「鎮座獣」が排出される巨大ガチャガチャ「MONSTER CAPSULE」 、ゴジラ映画のセットを制作している東宝映像美術が制作・監修したフィギュアぬいぐるみ用の撮影スポット「ゴジラ・ストアDaiba Photo Studio」などをご用意。お店で楽しんでいただく工夫が盛りだくさんです。OPEN記念商品の販売もいたします。

※混雑状況に応じ、整理券対応となる場合がございます。

※限定商品や各種特典は、おひとり様1点まで、先着順となります。

オープンにあわせて3階台場駅ゲート付近にはゴジラ像が登場。館内には今にも襲われそうな迫力たっぷりのゴジラなどフォトポットが盛りだくさん。お買い物と一緒に写真撮影もお楽しみください。

<開催概要>

開催日:2025年3月14日(金)~

※開始日が変更になる可能性がございます。

※終了日は未定となります。

● クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー(キャラクターグッズ)<エリア初出店>

3月14日(金)NEW OPEN・5階

※画像はイメージです

クレヨンしんちゃんの映画に注目したオフィシャルストアの期間限定店舗が5階にオープン!店内はこれまでの映画作品の歴史が詰まったこだわりの装飾がいっぱい!親子揃ってクレヨンしんちゃんの世界観を楽しめる特別な店舗です!ここでしか買えないオリジナル商品や歴代映画キャラクターのグッズ、新作映画のグッズ等、大人気商品が集結!ぜひこの機会に遊びに来てください!

● らしんばん(キャラクターグッズ・ホビー)<エリア初出店>

3月14日(金)NEW OPEN・5階

※画像はイメージです

アニメ、ゲーム、VTuber、歌い手のグッズ、フィギュアを探すなら「らしんばん」!中古価格でお求めやすく、皆さまのお越しをお待ちしております!商品買取の持ち込みも大歓迎です!

● トイザらス(ホビー)

3月14日(金)NEW OPEN・5階

人気のミニチュアフィギュアやプラモデル、キャラクターグッズなど、おもちゃ好きのキダルト(子どもの心を持った大人たち)にお楽しみいただける商品を厳選して取り揃えたおもちゃ専門店トイザらスのキダルト向け店舗です。

● GRANUP CHARACTER SHOP(キャラクターグッズ)

3月14日(金)NEW OPEN・5階

GRANUP CHARACTER SHOPでは、 会期ごとに異なる魅力的なコンテンツを取り揃えたキャラクターショップをオープンいたします。「キャラジャン:3/14(金)~3/30(日)」「Garten of Banban:4/1(火)~4/20(日)」「MINECRAFT MOVIE:4/22(火)~5/6(日)」商品を取り揃え、コンテンツによっては購入特典や着ぐるみも登場しますので、ぜひお見逃しなく!

3/14(金)~3/30(日) 4/1(火)~4/20(日) 4/22(火)~5/6(日)

● KARATECHOP ART&TOY(キャラクターグッズ)

3月14日(金)NEW OPEN・5階

※画像はイメージです

「KARATECHOP ART&TOY」では「空手チョップ」ブランドオリジナルアイテムだけでなく、国内外のポップでキュートなアート、トイ、アパレルなどのライセンス商品を展開しています。

4階ではスポーツブランド「NIKE」が新たにオープン!

● NIKE(スポーツブランド)

3月28日(金)NEW OPEN・4階

ナイキとジョーダンの最新スポーツパフォーマンスフットウェアとアパレル、そしてライフスタイルプロダクトなど、革新的なパフォーマンス、スタイル、最新トレンドに関心のあるコンシューマーのためのプロダクトを取り揃えます。スポーツを楽しむ全ての人々が気軽に立ち寄れるストアを目指します。

-プロパー商品対象10% off ※3月28日(金)-3月30日(日)、一部除外商品あり

-15,000円(税込)以上お買い上げの方にロゴ入りタンブラープレゼント ※なくなり次第終了

人気ショップのタワーレコードミニとヴィレッジヴァンガードも5階西側エリアでリニューアル

● タワーレコードミニ(CD・DVD)/ヴィレッジヴァンガード(書籍・雑貨)

3月14日(金)RENEWAL OPEN・5階

ダイバーシティ東京 プラザ 施設概要

名称:ダイバーシティ東京 プラザ

住所:〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

TEL:0570-012780(代) (受付時間:10:00~18:00)

敷地面積:約32,900平方メートル (約9,950坪)

店舗数:約150店舗

営業時間:最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL:https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/