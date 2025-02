»³¸ý»Ô»º¶È¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¡ÖMegriba¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÊ£¶È¥»¥ß¥Êー¤Ë¡¢Another works¤Î¶¦ÁÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÐÃÅ

株式会社Another works

複業したい人と企業や自治体を繋ぐ複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2025年2月26日(水)山口市産業交流スペース Megribaで開催されるイベント「複業という新しいキャリアのカタチ」に、共創事業責任者の犛山が登壇することをお知らせいたします。



お申込み:https://peatix.com/event/4288849/view

■複業に興味がある人必見!市場価値を高めるための”複業”キャリア形成

企業の複業解禁が進み、複業をする人やしたい人は増加しています。実際に総務省のデータ※によると、2022年の副業者は304万人と5年前に比べて60万人増加、追加就業希望者は93万人増加したとのことです。一方で当社の2023年2月実施の調査※では、複業/副業を始めるときに不安を抱えている人は約6割ということが判明しており、時間の確保や何から始めたら良いか分からないという。





当社は複業という新しい働き方の選択肢を世の中の当たり前にすべく、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。当社が推進している複業は、一般的な収入を得るためだけの「副業」だけではなく、経験を積みたい、スキルアップしたい、地元に貢献したいといった、複数の目的を含む「複業」です。





本イベントでは累計90,000名、2,000社、200自治体以上が登録するサービス「複業クラウド」運営企業の共創事業責任者である犛山が、複業で活躍するためのスキルや市場価値を高めるためのキャリア形成について解説いたします。

■イベントの詳細

日時:2025年2月26日(水)14時00分~15時30分

開催場所: 産業交流スペースMegriba(山口県山口市小郡令和1丁目1番1号

KDDI 維新ホール1階)/オンライン

参加費:無料

■こんな方にオススメのセミナーです

・複業に興味がある方

・場所に縛られずに自由に働きたい方

・複業・業務委託活用に関心がある企業の方





※総務省「令和4年就業構造基本調査」

※2023年2月「複業/副業の実態調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000047859.html





■産業交流スペース Megriba

産業交流スペース Megribaは、幅広い世代のあらゆる方にむけて、出会いや学び、チャレンジの機会をご用意し、ビジネスのご相談にお応えする専門家がみなさまの課題解決のお手伝いをします。オフィスとして利用できる会員制の「コワーキングスペース」、ビジネスセミナーや交流会、イベントを定期的に開催する「コミュニティラウンジ」、山口の特産を活かしたメニューが楽しめる「カフェ」、飲食店の開業を目指す人たちが料理の腕をふるうことができる「シェアキッチン」などで構成されています。





所在地:山口県山口市小郡令和1丁目1番1号 KDDI 維新ホール1階

HP:https://megriba.jp/







■複業クラウド

「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。





タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP







■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/