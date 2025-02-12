S&P Global社「The Sustainability Yearbook 2025」の「Yearbook Member」に3年連続で選定

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、企業のサステナビリティ分野の世界的な調査・評価会社である米国S&P Global社が発行する「The Sustainability Yearbook 2025」（註1）において、「Yearbook Member」に2023年から3年連続で選定されました（註2）。

S&P Global社は、世界の主要な企業を対象に経済・ガバナンス、環境、社会性の側面からサステナビリティの取り組みを評価しており、各産業において特に評価の高い上位15％を「Yearbook Member」として毎年選定し「The Sustainability Yearbook」に掲載しています。今年は評価対象7,690社以上のうち、780社が「Yearbook Member」に選出されました。

当社グループは、グループビジョンの実現を通じて社会と共に持続的な発展を目指すための重要課題として5つの「サステナビリティ課題」（マテリアリティ）を特定し、サステナビリティ計画「MOL Sustainability Plan(https://www.mol.co.jp/sustainability/management/)」に基づき、ESGの各方面において課題解決に向けた取り組みを推進しています。

グループ企業理念「青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらきます(https://www.mol.co.jp/corporate/principle/)」のもと、今後もこれらの取り組みを加速し、当社グループは全てのステークホルダーに新たな価値を届け、グローバルに成長する強くしなやかな企業グループを目指します。

(註1) 「The Sustainability Yearbook」の詳細は以下をご参照ください。

The Sustainability Yearbook | S&P Global (spglobal.com)(https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/?mkt_tok=NDkxLVZORy03OTAAAAGQuQ4ktYzHQCoMtWKqjXKk0zt7jRgwhvjHPSJAmYb__cDU9VKhVhoXdR3KzvpwPJ_JwcJKBDfX_apmN1pdspJWfJMYXuVwXnnSMF4WuTfy)

(註2) 今回の選定を受け「社外からの評価(https://www.mol.co.jp/sustainability/recognition/)」ページを更新しました。