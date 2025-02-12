J:COM STREAMで福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー映画 『FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024優勝の軌跡―』を2/20（木）より独占配信！

JCOM株式会社(C)SoftBank HAWKS

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木陽一）の動画配信サービス「J:COM STREAM」では、福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー映画『FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024優勝の軌跡―』を、2025年2月20日（木）より見放題で独占配信いたします。





▶視聴ページ

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本作は、小久保裕紀新監督のもと、4年ぶりの頂点を目指す福岡ソフトバンクホークスの2024年シーズンに、チーム専属カメラで完全密着したドキュメンタリー映画です。試合映像だけでは知ることのできない小久保監督、選手たちの苦悩━━。専属カメラだからこそ撮影できた貴重映像の数々によって、ホークスの戦い・歓喜の舞台裏が明かされます。ナレーションは福岡県出身の女優・モデルの井桁弘恵さんが、主題歌は女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterがそれぞれ担当しています。チーム全員でつかんだ2024シーズンの感動の瞬間を、ぜひJ:COM STREAMでお楽しみください！

(C)SoftBank HAWKS

【配信概要】

■タイトル

『FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024 優勝の軌跡―』

2024年製作／107分／日本



■配信期間

2025年2月20日（木）よりJ:COM STREAM 見放題にて独占配信 ※

視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00524987?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00524987?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250212_SoftBankHAWKS_detail)



■出演

福岡ソフトバンクホークス 監督・コーチ・選手



■ナレーター

井桁弘恵



■ストーリー

2024シーズン、福岡ソフトバンクホークスは小久保裕紀監督を迎えた。4年ぶりの優勝を目指して、選手たちは日々の練習に励み、勝利を重ねていく。1年間密着した専属カメラは、勝利の裏にあった選手と小久保監督の苦悩、歓喜の瞬間の数々を映していた━━。

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