高濃度炭酸*1パックから生まれた新発想のシェービングフォームが誕生。2in1のハイブリッド処方で新たなシェービング体験へ。

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム)(運営:株式会社バルクオム、代表取締役CEO:野口卓也)は、2025年3月12日(水)より、高濃度炭酸*1パックでできた新発想のシェービングフォーム『THE SHAVING FOAM』と、肌へのやさしさと泡立ちの良さを両立したオリジナル設計の『THE BODY TOWEL』を発売いたします。

『THE SHAVING FOAM』は、一般発売に先駆けて、2025年3月1日(土)より、全国のロフト店舗にて順次先行発売を開始いたします。※一部店舗を除く

*1:※二酸化炭素(噴射剤)

製品詳細

THE SHAVING FOAM

【炭酸*1シェービングフォーム】150g/\2,970(税込) ■パッチテスト済(すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません)濃密な炭酸泡*1でシェービングするという、新たな体験。

高濃度炭酸パックから生まれた、新発想のシェービングフォーム。生クリームのような濃密泡が肌にピタッと密着し、滑らかにシェービング。

同時に炭酸ガス*1と美容成分*2が角質層に浸透し、肌に柔軟さと潤いと透明感を与え、健康的な状態に整えます。敏感肌にも。

W機能を搭載したハイブリッド処方

物理的に角質層を刺激し、乾燥や肌荒れなどの原因になるシェービングは、肌が刺激を受けやすいデリケートな状態になります。男性の身だしなみには必要不可欠なシェービングが、男性の肌悩みに直結している。メンズスキンケアブランドとして、この事実にアプローチしない選択肢はないと考え、肌に刺激を与える習慣を改めて根幹から見直す製品開発がスタートしました。

一般的に、シェービング剤は洗浄剤の役割を担い、髭剃り時は肌の上に数分間塗布されています。「シェービング剤はスキンケアの一部である」という原点に立ち戻った時、この時間を利用して毎日のルーティンをスキンケアタイムに変える新しいアイデアがひらめきました。それが炭酸パック*1ベースの設計です。

髭剃り時に肌とシェイバーの摩擦軽減を目的とするシェービング剤と、数分塗布することで肌に柔軟さとうるおいなどのさまざまな美容効果を高める炭酸パック*1をひとつに。「シェービングフォームとしての機能」と、「素肌を整えるスキンケア効果」を両立した、毎日のシェービングをスキンケアタイムに変える『独自発想の高濃度炭酸*1シェービングフォーム』が誕生しました。

HOW TO USE- 缶をよく振ったあと適量を出し、洗顔後の水分を拭き取った肌に、肌の色が見えない位の厚みで塗り広げてください。ヒゲ剃り後は洗顔料は使用せず、水かぬるま湯で洗い流してください。泡を肌に乗せた後10~15分ほど放置してからヒゲを剃っていただくと、よりパック効果を実感していただけます。- 炭酸パック*1としてお使いいただく場合は、洗顔後の水分を拭き取った肌に、肌の色が見えない位の厚みで塗り広げた後15~20分程放置し、水かぬるま湯で洗い流してください。- 塗布後肌がピリピリするような熱を持った感覚になりますが、炭酸パックの効果によるものですのでご安心ください。

製品特徴

【1】スムーズなシェービングと肌状態を整える根本ケアを同時に叶える

「シェービングフォームとしての機能」と、「素肌を整えるスキンケア効果」を両立できたのは、バルクにこだわったから。乾燥した硬い髭のままシェービングをすると、青髭やカミソリ負けしてしまう可能性があります。キメ細かく、密度が高く、密着度があり、長時間ヘタらない濃密泡だからこそ、髭の1本1本を捉えて密着し、髭を柔らかくすることで剃りやすい状態に整えます。また、泡がきめ細かく密度が高いことで肌との接触面積が増え、角質層まで泡が行きわたり浸透効率が上がることで、炭酸パック*1と豊富な美容成分*2の効果実感をより高めることができます。

【2】男性の肌と10年以上向き合い続け、独自のプロセスにより辿り着いた「トリプルサッカライド(R)」配合

トリプルサッカライド(R)

水分と油分のバランスが崩れやすく、デリケートになりがちな男性の肌の根本にアプローチする、3種の糖を独自のプロセスで組み合わせたBULK HOMMEの共通成分。

「トレハロース」、「グルコシルトレハロース」、「異性化糖」で構成され、水分保持力・保湿性にすぐれ、肌のバリア機能や自力回復をサポートする天然由来の成分です。

肌の上に残る化粧水や乳液などのリーブオン製品はもちろん、洗顔料やボディウォッシュなど洗い流して使用するリンスオフ製品でも、肌表面に残って保湿効果を発揮することができます。

【3】「コメ発酵液※」を高濃度配合(10%配合)

コメ発酵液※(整肌)

微生物の力で米を発酵させて、肌に有用な成分を抽出した液体で、古くから日本の伝統的な美容法として親しまれています。

米由来の天然保湿因子(NMF)の成分であるアミノ酸などの約60種の保湿有用成分が含まれ、高い保湿力が特徴。

肌を柔軟にし、スキンケアが角質層まで浸透するのをサポートする効果も期待できます。

(※「サッカロミセス/コメ発酵液」「プロパンジオール」「フェノキシエタノール」から成る原料)



【4】肌の自己回復をサポートする*3共通美容成分を配合

男性の顕在的な悩みと潜在的な悩みの両方に働きかけるために、強い生命力と高い栄養素を持つ植物由来成分を厳選。

(*1:二酸化炭素(噴射剤) 2:保湿成分 3:保湿することによる)

THE BODY TOWEL

【ボディタオル】900mm/\2,640(税込)肌へのやさしさも、泡立ちのよさも諦めない

天然由来の繊維である、ポリ乳酸、コットン、クラビオン(R)の3種の繊維を太さを変えて撚り、編み上げたパイル糸が面ではなく点で肌に触れることで、低刺激で優しい肌当たりと泡立ちの良さ、泡切れの良さを実現。化学繊維のメリットと天然繊維のメリットを、繊維の工夫と織りの構造で両立したオリジナル設計のボディタオル。THE BODY WASH(ボディウォッシュ)とのセット使いがおすすめ。

※「THE BODY TOWEL」は意匠登録を出願中です。(意願2024-024474号)

製品特徴

【1】SDGs観点から有用性に注目が集まるバイオマスプラスチック「ポリ乳酸」

ポリ乳酸(PLA)とは、植物が生成したデンプンや糖を原料とするバイオマスプラスチック。通常の室温環境下ではほとんど分解せず、長期間使用可能で、通常のプラスチックと同様です。

使用後にコンポストまたは土中などの水分と温度が適度な環境下に置くことで加水分解が促進され、その後、微生物による分解(生分解)が進行し、最終的にはCO2と水に完全に分解します。

また、ポリ乳酸(PLA)の燃焼時に排出されるCO2量は、数あるプラスチックの中でも最低レベル。さらに、原料である植物が成長する際に大気中からCO2を吸収するので、PLAは他のプラスチックに比べて地球温暖化の原因と考えられるCO2の排出量を大幅に削減します。また、燃焼熱は、石油系プラスチックの1/2~1/3と低く、もちろん焼却時に有毒ガス(ダイオキシン、塩化水素、NOx、SOx)は排出しません。

ユニチカ株式会社 公式ホームページより (https://www.unitika.co.jp/terramac/how/)

【2】100%自然素材で紡がれた「クラビオン(R)」

「クラビオン(R)」は、キチン・キトサンを独自製法で再生した繊維。100%天然素材で紡がれた繊維です。

すぐれた抗菌防臭、消臭効果を持ち、繊維上での細菌の繁殖を抑制し、気になるニオイを防止します。



【3】コットン(綿)

アオイ目アオイ科ワタ属に属する植物「ワタ」の種子からとれる繊維。吸水性や吸湿性があり、通気性が良いため、植物性繊維の中でも世界中で親しまれています。

また、他の天然繊維と比較すると、水に強くて耐久性が高いという特徴があります。

強度があり、毎日の洗濯でも生地が傷みにくく、衛生的に長く愛用できるというメリットもあります。



【4】繊維の工夫と織りの構造

イメージ図

天然繊維の「綿」とベビー用品などに使われるやわらかい「クラビオン(R)」に、 コシがあり生分解性にも優れた植物由来の「ポリ乳酸」を採用。

2つの特徴を持つ糸を撚り合わせ、パイルをループ状に立たせることで空気を含みやすくして泡立ちを良くしています。また、「面」ではなく「点」で肌に触れるように立体的に編み上げることで、刺激が少ないやさしい肌ざわりを実現しました。

バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award2020 グランプリ「THE FACE WASH」

会社概要

社名 :株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)

所在地 :〒1070052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル2F

代表者 :代表取締役CEO 野口卓也

設立 :2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 :9,000万円(2025年2月現在)

事業内容 :化粧品の企画、販売

TEL :03-5114-6220(平日 11:00~18:00)

URL :https://bulk.co.jp(https://bulk.co.jp)