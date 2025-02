学校法人滋慶コミュニケーションアート主催「2025 we are JIKEI COM 若きクリエーター展」「職業体験フェスタ2025」が2/21(金)・22(土)に吹上ホールで開催！

学校法人 滋慶コミュニケーションアート 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校、名古屋デザイン&テクノロジー専門学校、名古屋医健スポーツ専門学校、名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校、名古屋ECO動物海洋専門学校が、5校合同のイベント「2025 we are JIKEI COM 若きクリエーター展」を開催いたします。

このイベントは、在校生が今年度業界と取り組んだ企業プロジェクトの中から、選りすぐりの作品やパフォーマンスを業界関係者や中高生、地域の方に向けてプレゼンテーションいたします。

また、それぞれの学校が持つ分野のお仕事を体験できる「職業体験フェスタ」を同時開催いたします。業界の第一線で活躍する講師から直接指導が受けられたり業界の仕事について詳しく聞くことができ、将来について考えるきっかけとなるようなイベントとなります。

■職業体験フェスタ2025 出展ブース

・名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

ヴォーカル体験、楽器(ギター、ベース、ドラム)体験、作曲・レコーディング体験、音楽業界講座、ダンスパフォーマンス体験、声優体験、音響・照明体験、映像編集体験、VTuber体験

・名古屋デザイン&テクノロジー専門学校

ゲームプログラマー体験、e-sports体験、コミックイラストレーター体験、グラフィックデザイナー体験、IT業界まるわかり講座

・名古屋医健スポーツ専門学校

スポーツトレーナー体験、柔道整復師体験、鍼灸師体験、リハビリ体験、歯科衛生士体験、保育士・幼稚園教諭体験、パティシエ体験、カフェスタッフ体験、農業業界まるわかり講座

・名古屋ECO動物海洋専門学校

ペットトリマー体験、動物病院のお仕事体験、動物トレーナー体験、動物園飼育員体験、水族館飼育員体験

特別講演では、業界の第一線で活躍するゲスト講師をお招きしています。

・VRアーティストせきぐちあいみさんによる「VRデジタルアートパフォーマンス&特別講演」

・AIを活用したゲーム技術の研究開発をリードするジェイ・クータラパリルさんによる「特別講演~好きを仕事にする大切さ」

・産学連携企業プロジェクト実演として日本コロムビア所属のシンガーソングライターの有華さんと名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の在校生によるコラボパフォーマンス

「好き」を仕事にするために日々学んでいる在校生の活躍をご覧いただけるイベントとなっています。

2025 we are JIKEI COM 若きクリエーター展 ホームページ

▶https://www.nca.ac.jp/information/weare2025

職業体験フェスタ ホームページ

▶https://www.nsm.ac.jp/information/nagoya_fes

■イベント概要

「2025 we are JIKEI COM 若きクリエーター展」

「職業体験フェスタ2025」

◆開催日程

2025年2月21日(金) 10:30~16:00

2025年2月22日(土) 10:30~16:00

◆会場

名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール

◆入場料

無料

※どなたでもご参加いただけます

※入退場自由

◆後援

名古屋市教育委員会

尾張旭市教育委員会

■学校法人 滋慶コミュニケーションアート 概要

1976年の創立以来、「職業人教育を通して社会に貢献する」をミッションに掲げ、業界に多数の人材を輩出。音楽・ダンス・デザイン・マンガ・ゲーム・IT・ロボット・自動車・映画・放送・アニメ・動物・海洋・自然・医療・健康・スポーツ・美容・農業・製菓・製パン・調理・ブライダル・ホテル・エアーライン・観光など、様々な業界と連携した「産学連携教育」で、「夢」を仕事にするために、業界とともに業界で必要とされる「即戦力」の人材を育成しています。

学校名: 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-19-15

運営元: 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者: 理事長 竹本 雅信

学校名: 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-20-4

運営元: 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者: 理事長 竹本 雅信

学校名: 名古屋医健スポーツ専門学校

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-20-3

運営元: 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者: 理事長 竹本 雅信

学校名: 名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目15-43

運営元: 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者: 理事長 竹本 雅信

学校名: 名古屋ECO動物海洋専門学校

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-21-6

運営元: 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者: 理事長 竹本 雅信