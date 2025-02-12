K-POP¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥­¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖThe Xia PHOTOBOOK¡×¤¬È¯Çä³«»Ï¡ª¡¡ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿ー1Ëç¡×

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The Xia PHOTOBOOK A-type
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The Xia PHOTOBOOK B-type
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The Xia PHOTOBOOK C-type
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The Xia PHOTOBOOK D-type
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3Ëç (1¥»¥Ã¥È) | 55¡ß85mm
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The Xia PHOTOBOOK E-type
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3Ëç (1¥»¥Ã¥È) | 55¡ß85mm
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1ÅÀ | 210¡ß140mm
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The Xia PHOTOBOOK A-type
The Xia PHOTOBOOK B-type
The Xia PHOTOBOOK C-type
The Xia PHOTOBOOK D-type
The Xia PHOTOBOOK E-type
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