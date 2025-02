【北海道初上陸】「COCORIS(ココリス)」が大丸札幌店に初登場！東京駅定番手土産スイーツランキング 5年連続1位で話題の大人気ブランドが２月26日(水)より期間限定で出店へ！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、 “太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにしたブランド「COCORIS(ココリス)」を、2025年2月26日(水)より大丸札幌店にて期間限定出店いたします。

「CCORIS(ココリス)」は、「東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10」(※1)にて、第1位を獲得している『サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」』をはじめ、“木の実“をテーマにしたスイーツを展開する、東京駅限定で常設店を構えるブランド。

今回の大丸札幌店催事では、常設店でもこの時期は取り扱いのない期間限定商品「ブッセジャンドゥーヤ」を特別にご用意いたしました!また、入荷の度に即完売する大人気の「プレミアムサンドクッキー」など、ココリスが誇る絶品スイーツを多数取り揃えて出店いたします。

通信販売も行っていないため、北海道で手にいれられるのはこの時期だけ!普段手に入れることができない絶品スイーツをどうぞお見逃しなく!

※1:株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが発表

(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)2024年6月27日(水)掲載

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000598.000082978.html

<店舗情報>

店舗名称:COCORIS(ココリス) 大丸札幌店

出店期間:2025年2月26日(水)~2025年3月14日(金)

住 所:〒530-8224 北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番地 大丸札幌店

営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

ブランドロゴ&ストーリー

“SUN KISSED SWEETS”

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”

ココリスは、

豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、

「木の実」本来の美味しさを

ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。

「木の実」が大好きな

リスヘアーの女の子が目印です。

期間限定商品情報

ブッセ ジャンドゥーヤ

さっくり焼き上げたブッセ生地に、ココアバターとヘーゼルナッツで口どけなめらかに香ばしく仕上げたジャンドゥーヤクリームをサンドしました。キャンディングアーモンドの食感をお楽しみいただける、風味豊かな味わいです。

4個入 1,650円(税込)

※各日数量限定・1日2回販売予定

プレミアムサンドクッキー

ピスタチオ風味のなめらかなペーストをスペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、ピスタチオパウダーを練り込んだクッキーでサンド。ナッツの女王とも呼ばれるピスタチオをクッキーとペーストの両方に使用した、ピスタチオづくしのプレミアムなサンドクッキーです。

8個入 2,400円(税込)

※各日数量限定・1日2回販売予定

通年商品情報

サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」

「ヘーゼルナッツ」は濃厚なヘーゼルナッツココアペーストを、「木苺」は風味豊かな木苺ペーストを、それぞれスペイン産チョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしました。

6個入 1,560円(税込)

10個入 2,590円(税込)

16個入 4,160円(税込)

フィナンシェ メープルマロン

メープルがほのかに香るフィナンシェです。香ばしいヘーゼルナッツを加えアクセントとなる食感をプラスしました。

5個入 1,560円(税込)

フィナンシェ ピスタチオ

豊かに実ったピスタチオを惜しみなく使用したフィナンシェです。引き立て役はほんのりとした酸味のアプリコット。ピスタチオの美味しさを存分に味わってください。

5個入 1,560円(税込)

フィナンシェ 果実

アーモンドとココナッツをたっぷり使用し、トロピカルフルーツのピューレを加えた爽やかなフィナンシェです。オレンジピールが食感と味わいの深みを演出します。

5個入 1,560円(税込)

※午前中限定で販売予定

公式サイト

ホームページ: https://coco-ris.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/cocoris_official/

X(旧Twitter):https://x.com/COCORIS_PR

会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ