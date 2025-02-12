宇宙体験イベントをロボット企業交流拠点FUN+TECH LABOで開催！
ロボット企業交流拠点「FUN+TECH LABO」で、宇宙体験イベントを開催いたします。
開催期間
2025年2月22日から2025年2月23日
（土曜日から日曜日）
〇【要予約】ワークショップ（科学教室）
10時30分～11時30分/14時00分～15時00分
（注意）どちらか片方のみのお申込みとなります。
〇自由見学（SLIM展示）
11時30分～12時30分/15時00分～16時00分
開催場所
FUN+TECH LABO
相模原市緑区橋本2丁目1番58号
https://market.jr-central.co.jp/ftl/access/
内容
1960年代に宇宙事業に参画して以来、人工衛星の設計・製造等さまざまな宇宙事業を展開してきた三菱電機株式会社と、日本の宇宙開発利用を技術で支え続ける宇宙航空研究開発機構(JAXA)との協力、支援による、宇宙に関するロボット・テクノロジーの体験イベントです。
世界で初めて月面へのピンポイント着陸を達成した「SLIM」のドキュメンタリ映像や8分の1模型展示（説明員がいますのでご質問も大歓迎です）、人工衛星に実際に利用される素材を用いた実験、盛りだくさんの内容でお送りします。
対象
〇ワークショップ（科学教室）
推奨年齢は小学生です（それ以外の方の参加も可能です）。
〇SLIM展示自由見学
どなたでも、見学できます。
募集人数
〇ワークショップ（科学教室）
各時間5組（先着）
（注記）1組6名まで
〇SLIM展示自由見学
自由見学は予約不要で、どなたでも、見学できます。
費用
無料
申込方法
以下のリンクより必要事項をご入力の上、お申込みください。
申し込みフォームはこちら(https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gEvent25022223)
主催者等
県・JR東海
協力：三菱電機株式会社
支援：JAXA宇宙科学研究所（ISAS）
問合せ先
神奈川県産業労働局産業部産業振興課
さがみロボット産業特区グループ 電話 045-210-5650