当社社員が「新版 イベント業務管理士公式テキスト」執筆に参加
オフライン・オンライン・バーチャルなど問わず、幅広い“リアルな体験価値”を創るイベントプロダクション、株式会社ティー・ツー・クリエイティブ（本社：東京都港区 代表取締役：市川公彦） の執行役員／クリエイティブユニットリーダー 近藤大輔が、一般社団法人日本イベント産業振興協会（JACE）が監修する 「新版 イベント業務管理士公式テキスト 1級・2級共通」 第7節「イベントの演出」 の執筆を担当しました。
本テキストは、イベント業務におけるプロフェッショナルを育成するための公式教材として、多くの業界関係者に活用されています。今回の新版制作では、JACEが設立した「新版イベント業務管理士公式テキスト制作委員会」の監修のもと、第一線で活躍する業界の専門家たちが執筆を手掛け、イベント業務の実務に即した内容が網羅されています。
新版 イベント業務管理士公式テキスト 1級・2級共通
本書の概要
書名: 新版 イベント業務管理士公式テキスト 1級・2級共通
監修
○ 一般社団法人日本イベント産業振興協会（JACE）
新版イベント業務管理士公式テキスト制作委員会
編著者
○ 間藤芳樹
一般社団法人日本イベント産業振興協会 人材育成委員会委員
日本イベント業務管理士協会 副会長
株式会社マッシュ 代表取締役
朝日放送ホールディングス株式会社 常務執行役員
著者（第7節）
○ 近藤大輔
株式会社ティー・ツー・クリエイティブ
執行役員／クリエイティブユニットリーダー
○ その他イベント業界専門家が参加
本テキストは、全国書店およびオンラインストアで購入可能です。
https://www.jace.or.jp/activity/publications/
担当者プロフィール
近藤大輔 Daisuke Kondo
株式会社ティー・ツー・クリエイティブ 執行役員／クリエイティブユニットリーダー
2003年株式会社テー・オー・ダブリュー入社。2007年から 「演出」 の修行のため、小林雄二に師事。2010年7月からはTOWの100％出資子会社、T2クリエイティブに異動。2019年7月、オフライン・オンライン・バーチャルなど問わず、幅広い“リアルな体験価値”を創る、社内部署 “Creative Unit” を立ち上げ。持ち前の 「演出力・専門性・経験値・編集力・バランス力」 を武器に、スタジアムクラスの大型イベントから、eスポーツやオンラインイベントまで、クライアントはもちろん 「観客」 「視聴者」 の “リアルな体験価値” の最大化に取り組む。
＜会社概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59292/table/3_1_c92767bcc3556a50dc30db572b2bb1fc.jpg ]
＜本件の問い合わせ先＞
株式会社ティー・ツー・クリエイティブ
担当：近藤 ／ 電話：03-5777-0330 ／ mail：info@t2-c.com
以上