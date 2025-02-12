Tokyo SME ASEAN ウィーク 2024セミナー｜ASEAN各国の”アツい”業界とニーズ情報

B&Company株式会社

東京都中小企業振興公社タイ事務所の主催にて、タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピンの最新経済動向や企業経営上の留意点、ならびに業界・技術動向を現場目線でお届けするセミナーが全4日間の日程で開催されます。

B&Company株式会社(https://b-company.jp/ja/home/)(本社：東京都千代田区、代表取締役：太田薫正)は、2日目(2月19日)第２部「ベトナムの健康食品市場 -日本製品の可能性」の講演を担当します。

【Tokyo SME ASEAN ウィーク 2024の概要】

東京都中小企業振興公社(Tokyo SME)タイ事務所はタイ王国アユタヤ銀行及びMUFGグループの協力のもと、ASEAN地域日系企業への赴任者及び日本企業向けのビジネスガイダンスとして、タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピンの最新経済動向や企業経営上の留意点、ならびに業界・技術動向を現場目線でお届けするセミナーを開催します！

https://thai.tokyo-sme.com/info/2025/01/asean-week-2024/

【セミナー概要】

【Day 2 / 2025年2月19日(水) ベトナム対象セミナー概要】

- 日時：2025年2月18日(火)～2月21日(金)の4日間- - Day 1～3: 14:00~16:00 (タイ・ベトナム時間) - 16:00~18:00 (日本時間)- - Day 4: 14:00~15:40 (タイ・ベトナム時間) - 16:00~17:40 (日本時間)- 開催方法: オンライン配信（Zoomウェビナー）- 募集人数: 各回 100名程度- 言語: 日本語(講演: 英語→日本語 への同時通訳、投影資料:英語)- 申込締切: 2月17日(月) 17:00- 申し込みは:こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSaXa-ePSIAHcdonbj9fX6gEA2qlPFKmw2LRE5Zk_YsmgtNA/viewform)- 日時: 2025年2月19日(水) 14:00~16:00 (ベトナム時間) - 16:00~18:00 (日本時間)

第１部「なぜ今、ベトナムが熱いのか - 新たな海外投資のホットスポット」

- 内容：- - ベトナムのマクロ概要 (GDP、FDI、輸出入取引高、為替レート、金利)- - ビジネスおよび投資環境のハイライト (市場の最新情報、主要なインフラ改善)- - ベトナムの主要セクターにおける高成長投資機会の獲得 (小売、食品/飲料、再生可能エネルギー、不動産)- - Vietin Bankのご紹介 (ベトナムでの投資成功を実現する信頼できるパートナーとして)- 講師: Ly Minh Quang (Acting Director)(所属: Vietin Bank - FDI Corporate Banking and International Fund Center)

第２部「ベトナムの健康食品市場 -日本製品の可能性」

- 内容：- 健康食品市場概要: 市場規模、輸入額、健康食品へのベトナム人消費者嗜好、人気製品、キープレイヤー、流通チャネル- 日本製品: 人気の製品とブランド、ターゲット(ポテンシャル顧客)、参入可能性の高い製品、企業 等- 生産: 他国からベトナムへの移管のメリット、デメリット、問題点、企業の成功事例 等- 支援事例・サービス紹介(Tokyo SME サポートデスクベトナム: 相談対応専門家 高木より)- 講師: Tran Thi Lan Anh (Junior Manager)(所属: B&Company Vietnam(https://b-company.jp/ja/home/) (Tokyo SME サポートデスク ベトナム受託者))

セミナーのより詳細な情報は、以下をご参照ください。

https://thai.tokyo-sme.com/info/2025/01/asean-week-2024/

B&Company株式会社について

B&Company Vietnamは2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、各国の民間企業・政府・団体に対してサービスを提供してきました。

社内外のコンサルタント、リサーチャー、業界専門家のネットワークを使い、ビジネス戦略策定、各種調査、政策立案等を支援しています。

また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

- 主要提供サービス：業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチング、進出総合コンサルティング- 実績分野：製造、医療、教育、金融、小売、不動産、飲食、ICT、物流、など

ホームページ: https://b-company.jp/

E-mail: info@b-company.jp