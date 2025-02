『ウィキッド ふたりの魔女』が３月７日（金）日本公開この春、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで１４年ぶりにウィキッドの世界に会える！『ウィキッド・セレブレーション』

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アメリカ公開以降、世界で早くも感動の渦を巻き起こしている今春大注目のユニバーサル映画『ウィキッド ふたりの魔女』(2025年3月7日(金)より全国ロードショー)の公開を記念した特別プログラム『ウィキッド・セレブレーション』を2025年3月7日(金)から期間限定で開催します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2006年から2011年までブロードウェイのオリジナルミュージカルの特別版『WICKED(ウィケッド)※』を日本で初めて作品世界の魅力にふれられるエンターテイメントとして、大人気ショーを開催。トニー賞やグラミー賞など、数々の世界的アワードを受賞している世界最高品質のミュージカル作品と、極めて早い段階で関わりをもっていました。このショーは差別や偏見、友情と愛、限界や逆境を突破する勇気と“超感動”を多くのゲストに与え、開催期間の終了まで愛され続けました。そして、この春、14年ぶりに『ウィキッド』の世界がパークにやってきます。オーセンティックな『ウィキッド』の世界が体験できる『ウィキッド・セレブレーション』にぜひご期待ください。

※ 当時のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『WICKED』の日本語表記は『ウィケッド』です

■『ウィキッド・セレブレーション』のプログラム内容

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの『ウィキッド』の世界を満喫しよう!この春、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界がパークにやってきます。「エルファバ」と「グリンダ」、ふたりの魔女に実際に出会える、日本ではパークでしか体験できない「特別グリーティング」に加え、映画に登場したレプリカ衣装と小道具の特別展示や、テーマカラーのグリーンとピンクで彩られたオリジナルのフードとグッズも新登場します。

大切な人たちと“みんなで一緒に”パークだけの特別な『ウィキッド』の世界に入り込み、映画で感じたその感動を、もう一度ご体験ください。

『ウィキッド ~オズの魔女たち~』 偉大な魔法使いを目指すふたりの魔女、「エルファバ」&「グリンダ」と記念撮影しよう!

日本で唯一「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会えるグリーティングを実施。映画から飛び出たようなふたりの魔女にふれあったり、親子や友だちなど、大切な人と一緒に今だけの記念写真を撮ったり。子どもから大人まで楽しんで頂けます。

<開催期間> 2025年3月7日(金)~2025年12月31日(水)

<開催場所> 「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前

<1回あたりの開催時間> 約25分

※開催時間、開催回数は日によって異なる

『ウィキッド ~衣装特別展示~』 映画に登場する「マダム・モリブル」と「オズの魔法使い」の衣装を特別展示!左:「オズの魔法使い」 右:「マダム・モリブル」

アカデミー賞(R)において衣装デザイン賞にノミネートされた映画のレプリカ衣装と小道具をパーク内に期間限定で特別展示します。今回展示されるのはオズを統治し、最も偉大と恐れられる存在「オズの魔法使い」と「エルファバ」や「グリンダ」が通うシズ大学の魔法の権威「マダム・モリブル」の衣装!

原作の世界観を再現した、臨場感あふれる衣装は必見です。

<開催期間> 2025年3月開始予定

<開催場所> 「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー

※特別展示は予告なく終了となる場合があります

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

『期間限定のオリジナルフード&グッズ』 ふたりの魔女を感じる新感覚フレーバーのチュリトスが登場!

「エルファバ」と「グリンダ」ふたりの魔女をイメージしたカラーリングのチュリトスが登場します。これまでにない新感覚フレーバーのピーナッツバター味!『ウィキッド』の世界をパーク定番の食べ歩きフードでも楽しもう!

<販売開始予定日> 2025年3月7日(金)

<販売場所> ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート

「ウィキッド・チュリトス ~ピーナッツバターフレーバー~ 」アパレルから小物類まで。オリジナルグッズで『ウィキッド』の世界をもっと楽しもう!「Tシャツ」

ホワイトとブラックの2色展開のTシャツは、胸元のロゴプリントがインパクト大!ユニセックスサイズ展開なので、お友だちと色違いコーデやペアルックもおすすめです。グリーティング体験に行くなら、自分らしい『ウィキッド』コーディネートで!

他にも、『ウィキッド』の世界観を表現したアートが特徴的なトートバッグ、ここでしか買えないオーセンティックなデザインのキーチェーン、クールなデザインのポーチやステンレスタンブラーなど、普段使いにおすすめのグッズも新登場します。

今回発売されるグッズは、2024年に新しく登場したグッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」の新シリーズです。

「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」の店内は、ウィキッドの世界観あふれるデコレーションで彩ります。ぜひご期待ください。

左:「トートバッグ」 右:「キーチェーン」左:「ポーチ」 右:「ステンレスタンブラー」

<販売開始予定日> 2025年3月7日(金)

<販売場所> ユニバーサル・スタジオ・セレクト

※開始日は予告なく変更となる場合があります

※「UNIVRS(ユニバース)」は、2024年6月に登場した新しいグッズブランドです

■映画『ウィキッド ふたりの魔女』日本語吹替キャストからのスペシャルムービーを公開!

映画の日本語吹替キャスト「エルファバ」役の高畑充希(たかはたみつき)さん、「グリンダ」役の清水美依沙(しみずみいしゃ)さんからのスペシャルムービーをユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式Xにて公開します。

<公開時期> 2025年2月12日(水)15時頃

<ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式Xアカウント> @USJ_Official

■映画『ウィキッド ふたりの魔女』について

2025年3月7日(金)日本公開となるユニバーサル・ピクチャーズが制作した映画『ウィキッド ふたりの魔女』は、全世界で6,500万人以上の観客を魅了し、100以上の演劇賞・音楽賞を受賞、約60億ドルの興行収入を上げ、舞台で最も愛される傑作のひとつとして今も記録を更新し続けている「ウィキッド」が、圧倒的な世界観と驚異の映像美の映画で生まれ変わった作品です。先日発表されたアカデミー賞(R)において作品賞を含む10部門ノミネートを果たし、賞レースの有力候補として引き続き世界中の注目を集めている本作品は、感動と興奮に満ちたエンターテインメント超大作でありながら、主役ふたりの友情を通して私たちが持つ物事の見え方を一変させ、今を生きるあらゆる世代の心に、深く残る作品です。

<映画ストーリー>

やがて世界に“悪い魔女”“善い魔女”と語られるふたりの友情が眩しくて切ない物語。魔法と幻想の国オズにある<シズ大学>で出会ったふたり― 誰よりも優しく聡明でありながら家族や周囲から疎まれ孤独なエルファバと、誰よりも愛され特別であることを望むみんなの人気者グリンダは、大学の寮で偶然ルームメイトに。見た目も性格も、そして育った環境もまるで異なるふたりは反発し合うが、互いの本当の姿を知っていくにつれかけがえのない友情を築いていく。

ある日、誰もが憧れる偉大なオズの魔法使いに特別な力を見出されたエルファバは、グリンダとともに彼が司るエメラルドシティへ旅立ち、そこでオズに隠され続けていた“ある秘密”を知る。それは、世界を、そしてふたりの運命を永遠に変えてしまうものだった…。

2025年3月7日(金) 全国公開!

<公式ホームページ> https://wicked-movie.jp/

配給:東宝東和

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.