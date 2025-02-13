¡Ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡Û¡È°ìÀ¸¤òÀÀ¤¦¡¢°ìÀ¸´ó¤êÅº¤¦¡É¡¡¹Âç¤ÊÅÎ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç³ð¤¦·ëº§¼°¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¼õÉÕ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®1-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤·¤ÆÀ¸³¶¤òÀÀ¤¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë°ìÀ¸´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö±Ê±ó¤ÎÅÎ¡×ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Î·ëº§¼°¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÆâ±ñ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ë¤Ï¡¢¿¹¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ÖÝ°¡Ê¤±¤ä¤¡Ë¡×¤ä¡ÖÅìµþÅÔÁªÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½ãÆüËÜ²È²°¤Î¡ÖÅíÎÓÁñ¡Ê¤È¤¦¤ê¤ó¤½¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈäÏª±ã²ñ¾ì¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÁõ¤âÍÎÁõ¤â¤É¤Á¤é¤â±Ç¤¨¤ë¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·ëº§¼°¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¶Æâ¤Ç³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¹Âç¤ÊÈäÏª±ã¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Î¿ÀÁ°µó¼°¡Ê¿ÀÁ°¼°¡¦¿ÀÁ°·ëº§¼°¡Ë¤Î¤ß¤ä¤´¿ÆÂ²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ª¿ÈÆâ¤Î¤´²ñ¿©¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬°ìÀ¸¤òÀÀ¤¤¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆóÀ¤Âå¡¢»°À¤Âå¤È¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ËÁê±þ¤·¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1.¤´ÁêÃÌ²ñ¾ì¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÆâ¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®1-1¡×¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2.¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹
¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¼õÉÕ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥µ¥í¥ó
TEL:03-3379-9282
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forestterrace.official-wedding.net/fair/date
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ëÈäÏª±ã²ñ¾ì
¿¹¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ÖÝ°¡Ê¤±¤ä¤¡Ë¡×
½ãÆüËÜ²È²°¡ÖÅíÎÓÁñ¡Ê¤È¤¦¤ê¤ó¤½¤¦¡Ë¡×
¾¯¿Í¿ô¸þ¤±¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ÖÄÇ¡Ê¤·¤¤¡Ë¡×
£²·î¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥Õ¥§¥¢
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Ï·ëº§¼°¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£·ëº§¼°¤Î¤ªÆüÊÁ¤ä»þ´ÖÂÓ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËØ¤É¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤Ç¹ë²Ú»î¿©ÉÕ¤¤ÎBIG¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¿©»ö¤ò·ó¤Í¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¤´»²ÇÒ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤Î¤´Íè´Û¤ò¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forestterrace.official-wedding.net/fair/date
¿ÀÁ°µó¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¡ÖÊôìÐÅÂ¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡Ö»²¿Ê¡×
¡¡
ÅÚÆü½ËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¿©²ñ¤Î°ïÉÊ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¿¹¸·¤ÊÅÎ¤ËÐÊ¤àÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¤´»²ÇÒ¤ÎºÝ¤ËµÙ·Æ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿ÇäÅ¹¡ÖÅÎ¡×¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤ëÊý¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§ÈäÏª±ã¤ä½¸±ã²ñ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¤´Í½Ìó¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¹ç¤»¡Êº§Îé¡Ë
¢©151-0052¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®1-1
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜº§Îé¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meijijingu.wedding/
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥é¥¹ÌÀ¼£¿ÀµÜ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥µ¥í¥ó TEL:03-3379-9282
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～19:00 ¡Ê²ÐÍËÆüÄêµÙ¢¨½ËÆü½ü¤¯¡Ë