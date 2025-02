2025年、日本で行われるセント・パトリックス・デー関連イベント

アイルランド大使館St. Patrick's Day Parade Tokyo 2024

デミアン・コール駐日アイルランド大使が、今年日本で開催されるセント・パトリックス・デー関連イベントを発表しました。

アイルランドのナショナルデーである「セント・パトリックス・デー(3月17日)」は、アイルランドはもとより、世界中でも長年にわたって祝われています。日本においても、アイルランド発祥の人気イベント「ハロウィーン」とならび、楽しいことがお好きな皆様方の心をとらえております。3月を通し、日本各地を拠点に活動する多くのアイルランド関連団体の方々が、この世界規模の「緑色のフェスティバル」に加わり、セント・パトリックス・デーを祝います。

東京・表参道では、3月16日(日)13時より「第30回 セントパトリックスデーパレード東京」が開催され、明るく活気に満ちたパレードの参加者たちが、数千人の観客を楽しませます。多くの人を魅了するこのパレードは、アジアで行われるセント・パトリックス・デー・パレードの中で最も長い歴史を持ち、最大規模を誇ります。この他、北は北海道から南は熊本まで、今年も日本各地で数々のパレードやイベントが予定されています。

今年のセント・パトリックス・デーには、アイルランドより子ども・平等・障がい・統合・青少年省のヒルデガード・ノクトン障がい担当大臣をお迎えする予定です。ノクトン大臣の来日は、アイルランドのナショナルデーを記念し、毎年この時期にアイルランド政府閣僚が世界各地を訪問する活動の一環です。大臣によるセント・パトリックス・デー関連イベントへの出席は、多くの分野にわたるアイルランドと日本の強いつながりを再確認する機会となっています。

2025年は、アイルランドと日本の関係において重要な節目となります。東京・四谷に大使館新庁舎「アイルランドハウス東京」がオープンし、これは、アイルランドが、暮らし、働き、学び、訪れ、ビジネスを行うのに最適な場所であることを示す素晴らしいプラットフォームとなります。また、EXPO 2025大阪・関西万博におけるアイルランドパビリオンも、多くの分野においてアイルランドの認知度を高める機会となります。

大使はこう述べています。「日本各地で行われるセント・パトリックス・デー関連イベントの豊富さと多様性は、両国の絆の強さを物語っています。日本の皆様にも、緑色のものを身につけ、ご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、様々なイベントに参加していただきたいと思います。今年のセント・パトリックス・デーを、日本にてともに楽しみましょう!」

セント・パトリックス・デー(3 月17 日)

アイルランドのナショナルデーで、5 世紀にアイルランドへキリスト教を伝えた聖パトリックにちなんだ祝祭。アイルランドでは1200年以上にわたって祝われており、アメリカでも260年以上の歴史があります。日本では1992年に初めて「セントパトリックスデーパレード東京」が行われました。

St. Patrick's Festival 2024, Dublin City (Courtesy St Patrick's Festival Dublin)

日本におけるイベント

2025年3月・4月を通し、25のパレード・イベント、15以上のグリーニング(グリーンライトアップ)が、東京、横浜をはじめ日本各地で開催される予定です。詳しくは、各イベントのウェブサイトやSNSをご覧ください。

東京:3月16日(日)13時からは、アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン(INJ)主催の「セントパトリックスデーパレード東京」が表参道で開催されます。アジアで最も長い歴史を持ち、最大規模を誇る本パレードには、グランドマーシャルに率いられたマーチングバンド、ミュージシャン、ダンサー、そしてアイルランド・日本両国の特別ゲストが参加。もちろん聖パトリックも登場します!

横浜:有名な横浜元町ショッピングストリートが、緑色のものを身につけた多くの人たちでにぎわいます。3月15日(土)14時より始まる「セントパトリックデーパレード横浜元町」は、マーチングバンド、ミュージシャン、ダンサー、そしてアイルランドをテーマにした多くのグループにより構成され、老若男女を問わずご来場の皆様を温かくお迎えします。

2025年、セント・パトリックス・デー関連イベントスケジュール

3月1日(土)

2025年 セントパトリックスデーパレード 京都(京都府京都市)

3月2日(日)

セント・パトリックス・デー パレード in 岡山(岡山県岡山市)

3月8日(土)

第19回セント・パトリックス・デイ・パレード熊本(熊本県熊本市)

3月9日(日)

アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 2025(島根県松江市)

3月15日(土)

第19回セントパトリックデーパレード横浜元町(神奈川県横浜市)

グリーンフェスティバル豊川2025 セント・パトリックスデー(愛知県豊川市)

第29回エメラルドボール~チャリティ晩餐会~(東京都港区)

3月15日(土)~16日(日)

グリーン アイルランド フェスティバル 2025(東京都渋谷区)

3月16日(日)

第30回 セントパトリックスデーパレード東京(東京都・原宿表参道)

セント・パトリックスデー・ケーリー(東京都世田谷区)

セント・パトリックス・デーパレード in 福岡(福岡県福岡市)

3月20日(木・祝)

アイルランドフェスティバル in 大阪 2025(大阪府大阪市)

3月21日(金)~22日(土)

Irish Studies in Asia - Kobe 2025(兵庫県神戸市)

3月22日(土)

アイルランドフェスティバル2025 in いわてまち(岩手県岩手郡岩手町)

セントパトリックデー名古屋2025年(愛知県名古屋市)

セントパトリックスデーパレード 松本(長野県松本市)

St. Patrick's Day in Kobe 2025 アイルランドフェスティバル(兵庫県神戸市)

3月23日(日)

ふくいパトリックスデー(福井県福井市)

3月29日(土)

St. Patrick's Day in Sapporo(北海道札幌市)

Ireland Festival in HIROSHIMA 2025(広島県広島市)

3月29日(土)~30日(日)

鈴与・セントパトリックグリーンDAYS(静岡県袋井市)

4月5日(土)

伊達なアイルランド祭り 2025(宮城県仙台市)

4月19日(土)~20日(日)

オバッタベッタ・グリーン・デイズ2025(愛知県名古屋市)

4月26日(土)~27日(日)

トナリノ・グリーン・フェス2025(愛知県名古屋市)

※掲載イベントの他に、北海道紋別郡遠軽町、香川県仲多度郡まんのう町などでもイベントを予定しています。詳細・最新のイベントリストはこちらから: https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/news-and-events/news-archive/ambassador-of-ireland-announces-2025-programme-for-st-patricks-day-in-japan/

2025年、グリーニング(グリーンライトアップ)スケジュール

毎年セント・パトリックス・デーには、世界中の多くの人たちが緑色のものを身につけ、パレードやパーティーに参加します。それに加え、象徴的なランドマークや建物が緑色に染まります。日本では、下記の通りグリーニングが予定されています。

3月1日(土)~31日(月)

カラコロ工房(島根県松江市)

3月7日(金)~9日(日)

松江城、TSKさんいん中央テレビ鉄塔、NHK松江放送局鉄塔(島根県松江市)

3月7日(金)・9日(日)

山陰合同銀行本店(島根県松江市)

3月8日(土)~17日(月)

よこはまコスモワールド大観覧車「コスモクロック21」(神奈川県横浜市)

木更津かんらんしゃパークキサラピア大観覧車(千葉県木更津市)

東名高速道路富士川サービスエリア大観覧車「フジスカイビュー」(静岡県富士市)

名古屋港シートレインランド大観覧車(愛知県名古屋市)

天保山大観覧車(大阪府大阪市)

りんくうプレジャータウンSEACLE大観覧車「りんくうの星」(大阪府泉佐野市)

神戸淡路鳴門自動車道淡路サービスエリア大観覧車(兵庫県淡路市)

しものせき遊園地はい!からっと横丁大観覧車(山口県下関市)

3月10日(月)~22日(土)予定

石神の丘美術館(岩手県岩手郡岩手町)

4月5日(土)

伊達政宗公騎馬像(宮城県仙台市)

※この他、東京都内、横浜市内、西日本の数か所でもグリーニングを予定しています。

【関連ウェブサイト、ソーシャルメディア】

・アイルランド大使館

ウェブサイト: https://www.ireland.ie/tokyo

大使館X: https://x.com/IrishEmbJapan(https://twitter.com/IrishEmbJapan)

大使X: https://x.com/IEAmbJapan(https://twitter.com/IEAmbJapan)

Facebook: https://www.facebook.com/irelandinjapan

Instagram: https://www.instagram.com/irelandinjapan

・アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン(INJ)

日本で暮らすアイルランド人やアイルランドにゆかりのある日本人メンバーで構成されるボランティア団体で、アイルランド文化を発信しています。INJが運営する「セントパトリックスデーパレード東京」は、アジアで最も長い歴史を持ち、最大規模を誇ります。

ウェブサイト: https://www.inj.or.jp/

YouTube: https://youtube.com/user/IrishNetworkJapan

X: https://x.com/injwebsite(https://twitter.com/injwebsite)

Facebook: https://www.facebook.com/groups/inj.nihongo

Instagram: https://www.instagram.com/injtokyo

・セント・パトリックス・フェスティバル

首都ダブリンで行われるアイルランド最大のセント・パトリックス・デーのフェスティバル。2025年は 3月15日(土)~17日(月)に開催され、17日(月)にはパレードを予定しています。

ウェブサイト: https://stpatricksfestival.ie/

X: https://x.com/stpatricksfest(https://twitter.com/stpatricksfest)

Facebook: https://www.facebook.com/StPatricksFestivalIreland

Instagram: https://www.instagram.com/stpatricksfestival

