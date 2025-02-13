DATAFLUCT、「フードテック ジャパン 大阪」に出展。予測AIソリューション「Perswell」を展示

株式会社DATAFLUCT

データサイエンスで企業と社会の課題を解決する株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）は、2025年2月25日（火）～27日（木）にインテックス大阪で開催される「第4回 フードテックWeek 大阪」に出展します。

需要予測や販売計画を自動化する予測AIソリューション「Perswell」を展示します。

■出展概要

展示会名：第4回 フードテックWeek 大阪

会期：2025年2月25日（火）～27日（木）10:00～17:00

会場：インテックス大阪

ブース位置：２号館出入口すぐ（1-23）

参加方法：無料の来場登録をいただくことで、スムーズに入場可能です

詳細・来場登録（無料） :https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp.html「フードテックWeek」公式Webサイトにリンクします

「フードテックWeek」来場対象者

下記業種の生産・製造、品質管理、工場設備、経営部門の方々

食品メーカー、飲料メーカー、製パン・製菓メーカー、健康食品メーカー、外食チェーン、給食センターなど

出展対象製品

IoT・AIソリューション、ロボット・FA機器、製造・検査装置、包装・充填装置、自動調理機器、自動倉庫システム、クリーン設備・備品、エンジニアリング

（「フードテックWeek」公式Webサイトより）

■予測AIソリューション「Perswell」

「Perswell」は、国分グループ本社の食品需要予測や、全日食チェーンの配車・人員配置最適化などで導入されている、予測AIソリューションです。さらに、東武鉄道やオルビスなど、業界を問わずさまざまな企業での導入実績があり、持続可能なサプライチェーンの構築を支援しています。顧客企業に特化した高精度な予測モデルと、ビッグデータを活用し、SCM各所の予測高度化・業務最適化を実現しています。

＜Perswellの主な機能＞

- 生産数予測- 倉庫人員数予測- 配車、倉庫人員最適化- 発注数予測- 販売数予測 など

＜高度な専門知識は不要！＞

- データサイエンティストがモデルをチューニングするため、専門知識なしで高精度なモデルを利用できます- 基幹システムと連携することで、データ抽出から需要予測・発注処理までを自動化でき、大幅な工数削減が可能「Perswell」活用事例お問合せ先

Perswell サービスページ https://service.datafluct.com/perswell

■株式会社DATAFLUCTについて

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※ 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/(https://www.facebook.com/datafluct/)