アクションバトルロイヤルの最新作『ASURAJANG(アスラジャン)』2月20日よりオープンβテストの実施が決定！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明 (シン・ジェミョン)]は、サービス準備中のPC向け対戦アクションバトルロイヤルゲーム『ASURAJANG(アスラジャン)』において、2025年2月20日(木)17時よりオープンβテストを実施することを決定いたしました。

また、本日2月13日(木)より、オープンβテスト開催決定を記念して最大1万円分のギフトカードが300名様に当たるキャンペーンを開催することも併せてお知らせいたします。

◆オープンβテスト実施決定!2月20日(木)17:00よりスタート!

『ASURAJANG』では、来る2025年2月20日(木)17:00より、オープンβテストを実施いたします。

期間中は、オンラインゲームポータル「Pmang」の『ASURAJANG』公式サイト及びPCゲームプラットフォーム「Steam」の『ASURAJANG』ストアページなどから、誰でも本作をダウンロードしてプレイすることができます。

正式サービス前にプレイできる最後の機会となりますので、皆様ぜひご参加ください!

◆『ASURAJANG』とは◆

『ASURAJANG』は、アニメや少年漫画の世界観をベースにした対戦アクションバトルロイヤルゲーム。十二支をモチーフにした個性豊かなキャラクターたちが登場し、最大33人で生き残りをかけた激しいバトルを繰り広げる。Unreal Engineによるカートゥーンレンダリングを採用し、アニメ調の映像表現を実現。打撃アクションとスキルを組み合わせた戦闘システムに加え、地形破壊や着陸地点の選択など、戦略的な要素も兼ね備えている。クォータービューを採用し、操作性を重視した設計となっており、ソロプレイはもちろん、3人チームでの対戦も楽しめる。

・『ASURAJANG』Game Play Trailer

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eGWf4p_AREA ]<『ASURAJANG』オープンβテスト概要>

■実施期間

2025年2月20日(木)17:00 ~ 2月25日(火)12:00

■実施プラットフォーム

・『ASURAJANG』Pmang公式サイト

https://asurajang.pmang.jp

・『ASURAJANG』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2549130/ASURAJANG/

■詳細告知

・『ASURAJANG』公式ラウンジ:オープンβテスト実施のお知らせ

https://lounge.pmang.jp/asurajang/notices/6

◆オープンβテスト開催決定記念キャンペーン開催!

本日2月13日(木)より、『ASURAJANG』のオープンβテスト開催決定を記念して、300名様に最大1万円分のAmazonギフトカードがその場で当たるフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。

『ASURAJANG』公式X(@asurajangjp(https://x.com/asurajangjp))のフォローとキャンペーンポストのリポストで、誰でも参加いただけます。

2/20(木)より開始するオープンβテストを待ちながら、本キャンペーンをお楽しみください。

キャンペーン期間:2025年2月13日(木)17:00 ~ 2月20日(木)12:00まで

キャンペーンポスト:https://x.com/asurajangjp/status/1889947619654242545

※本キャンペーンは株式会社G・O・Pによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

『ASURAJANG』の詳細については、公式サイト及び公式ラウンジをご確認ください。また、公式Xからも最新情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ASURAJANG』公式サイト

https://asurajang.pmang.jp

・『ASURAJANG』公式ラウンジ

https://lounge.pmang.jp/asurajang

・『ASURAJANG』公式X

https://x.com/asurajangjp

・『ASURAJANG』アニメーションPV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Lp2rIhJBJzs ]

◆『ASURAJANG』について

タイトル:ASURAJANG(アスラジャン)

ジャンル:アクションバトルロイヤル

運営:GOP Co., Ltd.

開発:D ZARD Inc.

プラットフォーム:Pmang / Steam

対応ハード:Windows PC / Xbox Series X|S / PS5(予定)

サービス開始:2025年春(予定)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)D ZARD Inc. ALL RIGHTS RESERVED. (C)GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。