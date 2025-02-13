統合レポートのオンライン版とダイジェスト動画を新たに公開

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO：水野 克己、以下：当社）は、2024年11月に公開した統合レポート「Credit Saison Integrated Report 2024」のテーマである「クレディセゾングループの挑戦と変革」のポイントを分かりやすくまとめた「オンライン版」と、統合レポートの概要を約4分にまとめた「統合レポートダイジェスト動画」を企業サイトに公開いたしました。

【統合レポート公開先】 https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/(https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/)

～オンライン版～

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/2024/

～ダイジェスト動画～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nq_EBjxTwIM ]

～PDF版 一括ダウンロード～

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/pdf/Credit_Saison_Integrated_Report_2024_web_all.pdf

今後も情報開示の充実に加え、利便性向上を図りながらステークホルダーの皆様とのコミュニケーションをさらに深め、「GLOBAL NEO FINANCE COMPANY ～金融をコアとしたグローバルな総合生活サービスグループ～」を目指す当社の成長戦略をご理解いただく一助となるよう取組んでまいります。