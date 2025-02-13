第37回和辻哲郎文化賞受賞作の発表

一般部門 受賞作

姫路市[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/241_1_03ca9e57b3fed181d5a8a4d1b1f56755.jpg ]

受賞作

甲南大学経済学部教授 平井健介（ひらい けんすけ） 著

『日本統治下の台湾 ―開発・植民地主義・主体性―』（名古屋大学出版会 2024年6月28日刊）

学術部門 受賞作

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/241_2_9ea92765662c69bb39f6cc7da1662c93.jpg ]

受賞作

大阪大学名誉教授・京都市立芸術大学名誉教授 鷲田清一（わしだ きよかず） 著

『所有論』 （講談社 2024年1月30日刊）

授賞式の開催について

和辻哲郎の生誕日3月1日にちなんで、3月第1日曜日に式典と記念講演会を開催。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/241_3_8132eb2cbb7119a1cb268c570b2acc05.jpg ]申込方法

申請フォームか往復はがき（1人1枚）のどちらかで、郵便番号、住所、氏名、電話番号、「第37回和辻哲郎文化賞授賞式参加希望」を明記のうえ、姫路文学館（〒670-0021 姫路市山野井町84番地）まで。

- 返信はがきには、申込人様の宛名を必ずご記入ください。- 車椅子席や手話通訳などのご希望があれば、申し込み時にお知らせください。- 応募多数の場合は、抽選となります。- 申込締切後も応募を受け付ける場合があります。申込締切後の申請は、姫路文学館まで問い合わせてください。申請フォーム :https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1734505937393申込締切

令和7年2月13日（木曜日）（必着）

姫路文学館ホームページ :http://www.himejibungakukan.jp/