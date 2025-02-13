【参加募集中】＜入場無料＞又吉直樹氏らによる基調講演決定 2月22日（土）「BUNGAKU DAYS 2025 SPRING」京都本会場＆東京サテライト会場にて開催

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）とJLPP（Japanese Literature Publishing Project）事務局は、文化庁からの委託を受け、「令和6年度活字文化のグローバル発信・普及事業」の一環として実施する第9回JLPP翻訳コンクールの受賞者を決定し、授賞式および記念シンポジウム「BUNGAKU DAYS 2025 SPRING」を初めて京都で開催します。





会場は、国立京都国際会館を予定していますが、サテライト会場として都内（神保町）にも会場を設けることとしました。いずれも先着順・入場料無料ですので、お早めにお申し込みください。

また、この度、新たに追加プログラムが決定しましたのでお知らせいたします。特別ゲストとして、又吉直樹氏（作家・お笑い芸人）、チャド・マレーン氏（映像字幕翻訳家・お笑い芸人）をお招きし、オープニング基調講演にご登壇いただきます。さらに、特別セッションでは、新井 宏氏（文藝春秋ライツビジネス局長）と三枝亮介氏（株式会社CTB代表取締役）、チャド・マレーン氏に日本の活字コンテンツのグローバル展開などについて鼎談していただきます。

日本文学や活字作品、翻訳にご興味のある方はもちろん、日本文化のグローバルな展開の可能性、ビジネスの可能性等にご関心の方も、是非この機会にご参加ください。

「BUNGAKU DAYS 2025 SPRING」開催概要

日 時： 2025年2月22日（土）13:00～（開場：12:00）※17:00～17:50 関係者交流会開催

会 場：【京都本会場】国立京都国際会館 Room D

京都府京都市左京区岩倉大鷺町422 アクセス(https://www.icckyoto.or.jp/access/getting_here/)

【東京サテライト会場】出版クラブビル4階403、404会議室

東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル アクセス(https://shuppan-club.jp/access)

※東京会場は、サテライト会場として同時中継で実施

定 員：【京都本会場】250名 ※定員枠拡大

【東京サテライト会場】100名

※どちらの会場も入場無料、定員になり次第受付を終了します。

言 語： 日本語／英語（同時通訳あり）※東京会場は日本語音声のみ

申 込： 参加ご希望の方は以下より申込フォームにご記入のうえお申し込みください。

※2月21日（金）締切

京都本会場のお申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6e1lz2zHjCiX69rHIeIjCbWDtCHB_vZb-8OzcyHxET8FCzg/viewform東京サテライト会場のお申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBcHUKejmhJxHUbL5IhcFkLJ2yOsulxDr_aWHC6Rq9S478Bw/viewform

プログラム

13:00～13:15 第9回JLPP翻訳コンクール授賞式



13:25～16:50 第9回JLPP翻訳コンクール記念シンポジウム



・13:25～13:40 オープニング基調講演

又吉直樹（作家、お笑い芸人）

チャド・マレーン（映像字幕翻訳家、お笑い芸人）

※このセッションはアーカイブ映像の配信はございません



・13:50～14:30 セッション１.『翻訳と創作ー詩と小説、及び「二人称」の翻訳』～翻訳対象の違い、言語の違いの間での最適な訳作り～

井戸川射子 （詩人、作家）

Polly Barton（日本文学翻訳家）

モデレーター： 由尾 瞳（早稲田大学教授、文芸翻訳家）

・14:35～15:15 セッション２.『海外における日本文学の翻訳事情と新人翻訳家育成支援のあり方』～日本文学翻訳の海外での見方、これに応える翻訳家とは～

Eduard Klopfenstein（日本文学翻訳家、チューリヒ大学日本学名誉教授）

Polly Barton（日本文学翻訳家）

Alexa Frank（Associate Editor, HarperVia）



・15:25～16:05 セッション３.『古典の翻訳ー受賞作品にみる古典翻訳の可能性』～文学作品としての日本の古典の魅力や、その優れた翻訳に向けて～

Janine Beichman （日本文学研究者、翻訳家、大東文化大学名誉教授）

Peter MacMillan（翻訳家、詩人）

Meredith McKinney（日本文学翻訳家）

森山 恵（詩人、翻訳家）

・16:10～16:50 特別セッション『世界が求める日本の物語ー活字コンテンツのグローバル展開の可能性』

※特別ビデオメッセージ：今村翔吾（作家）

新井 宏（株式会社文藝春秋ライツビジネス局長）

三枝 亮介（株式会社CTB代表取締役）

チャド・マレーン（映像字幕翻訳家、お笑い芸人）

※このセッションはアーカイブ映像の公開はございません



17:00～17:50 交流会 （関係者のみ）

詳細はこちら :https://www.jlpp.go.jp/bungakudays2025_s/BUNGAKU DAYS 2025 SPRING公式サイト

※詳細は、上記WEB サイトにて順次発表予定です。

※各セッションは、後日BUNGAKU DAYS YouTube Channelでアーカイブ動画を公開予定です。（一部セッションを除く）

→youtube.com/@BUNGAKU_DAYS(https://www.youtube.com/@BUNGAKU_DAYS)

文化庁「活字文化のグローバル発信・普及事業」 vipo.or.jp/project/jppp/(https://www.vipo.or.jp/project/jppp/)

日本の多様で豊かな活字文化を海外へ発信・普及させるため、海外発信の基盤となる翻訳家の発掘・育成を行うとともに、出版社等による作品の海外展開を促進しています。また、世界の文学関係者、出版関係者等を対象に、日本の活字文化の理解をより深めるための活動を実施しています。

【お問い合わせ】

JLPP事務局

E-mail: jlpp_office@jlpp.go.jp

※件名に「JLPP翻訳コンクール」または「BUNGAKU DAYS 2025」とご明記ください。