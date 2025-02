【Uncle Death チャンネル】4周年を記念してチャンネル初のアニバーサリー企画を実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー)は、YouTube『Uncle Death チャンネル』が4周年を迎えたことを記念して、2025年2月11日(火)に公開した第1話を皮切りに、順次、アニバ―サリー企画動画を配信いたします。

『Uncle Death チャンネル』とは

『Uncle Death チャンネル』キービジュアル

『Uncle Death チャンネル』は、『LET IT DIE(レット イット ダイ)』や『DEATHVERSE:LET IT DIE(デスバース:レット イット ダイ)』を手掛けたエキセントリック・プロデューサー、Uncle Death が主宰する動画配信チャンネルです。

Uncle Death

同チャンネルの主軸を担う動画は、主宰の Uncle Death とディレクターの新 英幸(※1)がさまざまなゲームや企画に体当たりで挑戦する、世界でも類を見ない「ゲームクリエイター体当たりバラエティー番組」です。また、時折、現在開発を行っている『LET IT DIE(レット イット ダイ)』

シリーズ最新作の最新情報や動画を、世界に先駆けてお伝えすることもあります。

※1『KILLER IS DEAD』や『LET IT DIE』、『DEATHVERSE: LET IT DIE』を手掛けたゲームクリエイター。

本人曰く「良いゲームができることをお祈りする係」ですが

対外的にはディレクターとして紹介しています。

新 英幸

【公式サイト】https://www.youtube.com/@UncleDeathCH(https://www.youtube.com/@UncleDeathCH)

Uncle Death チャンネル 4周年記念企画について

4周年記念企画は、当チャンネル「初」のアニバーサリー企画です。主宰する Uncle Death が“死神”だけに、4周年だけはお祝いしたいという強いこだわりで企画されました。Uncle Death 曰く、「次回は早くても9(=苦)周年」とのことで、非常にプレミアムでクリティカルな企画となっています。

4周年記念企画の内容について

4周年記念として行われた本企画、その名も「過去動画の名シーンの順位を当てるまで帰れません!」です。番組に携わった数多くのスタッフに、過去4年間に配信した動画の中から心に残った名シーンを5つのカテゴリに分けてそれぞれ投票してもらいました。その結果を元に作成した各ランキングを、Uncle Death と新ディレクターが当てていきます。

企画名の通り、すべての順位を当てるまでチャレンジは継続します。途中でやめることはできません。宣言したシーンと順位がランキングと一致しなかった場合には、罰ゲーム(?)として、全国から取り寄せた選りすぐりのご当地グルメを食べていただきます。

一見するとまるでご褒美のようなルールに最初は舌鼓を打っていた Uncle Death と新ディレクター。企画が進むにつれ徐々にその表情が曇っていき・・・。実績のあるゲームクリエイターでありながら、まるで若手芸人のように膨満感に耐え、時には2人でもめながら、必死に順位を当てていく…。その姿に、きっと笑いと感動を覚えるでしょう。

配信スケジュール(予定)および各話紹介

【第1話】2025年2月11日(火)

最初に挑戦するカテゴリは、番組中で行った「新ディレクターコスプレ神7」です。Uncle Death と新ディレクターの読みがさえ渡り、ハイペースでランキングを的中させていきます。罰ゲーム(?)のご当地グルメも完食し、この段階では企画を存分に堪能しているようでしたが…。

【第1話】01【第1話】02【第1話】03【第1話】04

【第2話】2025年2月18日(火)

2つ目は、かつて Uncle Death たちが番組中に体験した「過酷チャレンジTOP5」。初戦を順調にクリアした2人は意気揚々と挑むも、開始早々一つも順位を当てられず、先行きに暗雲が立ち込めます。その後もなかなか正解にたどり着くことができず、美味しいご当地グルメが胃袋にコツコツとダメージを与えていくことに。

【第2話】01【第2話】02【第2話】03【第2話】04

【第3話】2025年2月25日(火)

3つ目は「ダメダメプレーワースト5」。番組スタッフが選んだ(主に新ディレクターの)ダメプレーのランキングの順位を当てていきます。しかし、ここでも初手で1つしか当てることができないという苦しい展開に。精神面が削られていく中、中盤からなんとか巻き返しを図る2人。ただし、この時点で Uncle Death と新ディレクターの胃袋はかなり満腹に近づいていた!

【第3話】01【第3話】02【第3話】03【第3話】04

【第4話】2025年3月4日(火)

続いては、4年の歴史の中で、2人の血と汗と涙が生んだ「珍プレー好プレーベスト10」。回答が5から10に増え、問題の難易度がよりアップ。なかなか順位を当てることができなくなってきます。トライ&エラーを繰り返し、ジリジリと全問正解へ近づいていく。が、すでに数切れの刺身を口に入れることを躊躇するほどに、彼らの胃袋は限界に達していた。

【第4話】01【第4話】02【第4話】03【第4話】04

【第5話】2025年3月11日(火)

最後に挑むのは、落とし穴やビリビリ椅子など、ありとあらゆるドッキリにかかってきた「新ディレクタードッキリベスト10」。正解を選ぶペースは上がらず、せっかくの美味しいご当地グルメもまさに罰ゲームと化した状態に。精神も肉体(胃袋)も限界に達している中で、Uncle Death と新ディレクターは正解を模索し続ける。果たしてその結末は?

【第5話】01【第5話】02【第5話】03【第5話】04