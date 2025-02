アイニコグループ、2025年版「働きがいのある会社」ランキングベスト100の中規模部門TOP40に選出。「働きがいのある会社」認定企業としては7年連続

アイニコグループ株式会社

奈良・京都南部を中心に住宅事業「楓工務店」や不動産事業「トチナラ」などを展開するアイニコグループ株式会社(本社:奈良県奈良市、代表者:田尻 忠義、以下当社)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下:GPTWジャパン)が実施した2025年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、中規模部門TOP40に選出されました。当社は2019年から2021年に3年連続で小規模部門にラインクイン、また、「働きがいのある会社」認定企業として今回で7年連続の選出となります。

▶ランキングページ https://hatarakigai.info/ranking/japan

当社は、"笑顔の創造"を企業理念として掲げ、社員一人ひとりが、個々の強みを発揮し、チーム全体で目標を達成する文化を築いています。特に「信頼」を重視し、経営層と従業員の間に透明なコミュニケーションを促進することで、相互理解を深めています。





外部環境の変化に伴い、働き方改革やワークライフバランスの重要性が増している中で、社員が安心して仕事に取り組める環境づくりが、人材不足・若手不足と言われる業界において、成長と持続的な発展の鍵となります。当社では、企業と社員、そして社員同士の信頼関係をさらに強化し、働きがいを高めるため、以下の取り組みを進めてきました。

企業理念に根付いた「信頼」づくり

「笑顔を創造し続ける企業」として、社員が信頼し合える仲間とともに、組織全体で新しい価値を創出することを目指しています。具体的には、以下のような取り組みに注力しています





多様な働き方の実現:テレワーク転勤制度、子育て社員の徹底サポートなど、社員一人ひとりのライフステージに対応する社内制度を充実。





透明性の高いコミュニケーション:経営層と従業員間のコミュニケーションを重視し、相互理解を深めるためのさまざまな施策を実施。(例:部署を超えた「ありがとう」を伝える「ageruチャット」、嬉しい出来事を共有する「笑顔の創造チャット」など)





社員同士の信頼構築:先輩社員が業務を動画やマニュアルで後輩社員のために残し、後輩が改善点を見つけた際はさらに更新する「足跡残し」文化の確立。新人が自ら仕事をつくりあげていく姿勢を育成し、組織内の信頼感と共有意識を強化。





人材採用と定着:4次にわたる選考プロセスを通じて、就活生との相互理解を深め、就職後のミスマッチを減らす新卒採用。メンター・トレーナー制度、ジョブチェンジアンケートや「楓アカデミー」など、人材育成と定着に力を入れ、社員の長期的なキャリア形成を支援。







当社は、企業理念と「信頼」を重視した経営戦略のもと、2014年から毎年、新卒採用を開始。今では社員の約7割が新卒採用、平均年齢29歳という若い組織ながら、毎年順調に売上増を実現し、今期(2023年10月~2024年9月)は過去最高となる41.1億円の売上を達成しました(前年度対比145%、過去10年間の売上成長率 7.3倍)。

また、新卒3年目までの離職率は平均37%(※3)と言われる建築業界において、当社はわずか9%と業界平均を大きく下回り、社員満足度も94%と非常に高い数値をキープしています。





(※1)第三者機関による社員満足度調査の結果、住宅業界ではトップレベル

(※2)当社新卒3年目までの離職率の平均

(※3)厚生労働省発表資料令和6年10月発表「新規学卒就職者の離職状況」における新卒3年目までの高卒・大卒離職率の平均

代表取締役社長 田尻 忠義のコメント

この度、2025年版「働きがいのある会社」ランキング の中規模部門TOP40に選出されましたことを、大変光栄に思います。この受賞は、社員一人ひとりが『笑顔を創造し続ける』という企業理念を深く理解し、日々の業務に取り組んでくれた結果だと考えています。今後も、当社は社員一人ひとりの成長を支援し、社員同士が切磋琢磨し、より良い企業文化を築き続けてくれるよう尽力していきます。すべては、社員の笑顔、協力業者様の笑顔、そしてお客様とそのご家族の笑顔のために。

Great Place To Work (R) Instituteについて

https://hatarakigai.info/

Great Place To Work(R) Institute は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。







【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企画DX化支援、業務管理SaaS事業(BOXJOB)など、幅広い事業を展開しています。私たちは、単なる家づくりだけではなく、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

※「楓工務店」という名称は、「トチナラ」、「ココチエデザインラボ」など当社が運営するグループ事業と並び、住宅事業のブランド名として存続します。





名称:アイニコグループ株式会社 (旧社名:株式会社楓工務店)

設立:2007年

代表:田尻 忠義

本社:〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7





