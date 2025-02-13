PoE LANケーブルをPD対応のType-Cに変換し、離れた場所へ充電＆通信ができる！PoE-USB Type-C変換アダプタを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、PoEをUSB Type-Cに変換し、タブレットやノートパソコンなどにPD充電しながらネットワーク通信も可能にする変換アダプタ「LAN-ADPOEC」を発売しました。本製品では、本体がPoE電力で動作するため、設置場所に電源が不要です。LANケーブル1本でPoE給電とデータ通信が同時に行えます。電源から離れた受付用端末やPOS端末などに最適です。

【掲載ページ】

品名：PoE-USB Type-C変換アダプタ（PD60W給電・ネットワーク通信対応）

品番：LAN-ADPOEC

標準価格：24,200円（税抜き 22,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-ADPOEC

LANケーブル1本で給電・データ通信が同時にできる

PoEをUSB Type-Cに変換できるアダプタです。

POS端末やパソコン・タブレットにPD給電をしながら安定したデータ通信を行えます。

最大90WまでのPoE給電に対応

IEEE802.3bt(Class8)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応します。

USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応します。

機器への電源供給に役立つ「PoE」とは？

PoEとは、LANケーブル1本で、データ通信と電源供給ができる技術のことです。

PoE受電対応機器があればLANケーブルを電源代わりに使用できるので、コンセントのない場所でも使用できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=la0AIDfRxAA ]

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【関連ページ】

LANハブ・スイッチングハブ（早見表・製品一覧）

https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanhub/index.html

PoEとは？ PoE関連製品ラインナップ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/poe/index.html#poe-related-product

LANプロ：LANケーブル自作方法・最新情報

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監視カメラ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/poe-camera/index.html

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