2025年の最新アクションゲームを楽しむために最適なゲーミング性能・機能を搭載！ ヨドバシカメラ限定ゲーミングノートPC「Katana-17-B13VFK-1506JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「Core(TM) i7-13620H」と「GeForce(TM) RTX 4060 Laptop GPU」に加え、一般的なノートPC向けディスプレイより2.4倍駆動の滑らか表示ディスプレイ(144Hz)を搭載し、2025年の最新ハンティングアクションゲームを快適にプレイするために必要な性能と機能を17.3インチ大画面ゲーミングノートPCのヨドバシカメラ限定モデル「Katana-17-B13VFK-1506JP」を2025年2月下旬より順次販売開始いたします。

【Katana-17-B13VFK-1506JPの主な特徴】

●2025年の最新ハンティングアクションゲームをプレイするのにオススメ!!

「Katana-17-B13VFK-1506JP」は、2025年の最新ハンティングアクションゲームをプレイするために必要な機能・性能を備えたハイスペックゲーミングノートPCです。

「GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU」と「Core(TM) i7-13620H」の組み合わせは、最新のハンティングアクションゲームやFPS・バトルロイヤルゲームなど様々なタイトルを高画質・高フレームレートでプレイできる性能を実現します。加えて、一般的なディスプレイよりも2.4倍高速駆動の17.3インチ大画面・大迫力の 「滑らか表示ディスプレイ(144Hz)」を採用し、滑らかな映像表示によりプレイヤーを有利に導きます。

このほか、ゲーミング要素のキーポイントとして、キーボードにWASDスケルトンキートップと4ゾーンRGBバックライトを内蔵したゲーミングキーボードを採用。ゲーミング要素のキーポイントとして長時間のハードなゲーミングに耐えられる高い耐久性とRGBライティングによるイルミネーションをお楽しみいただけます。

・Katana 17 B13V シリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Laptop/Katana-17-B13VX

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.