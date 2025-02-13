µ¡Ì©À­¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÎÎ°è¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ËÀ¸À®AI¤òÍø³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖFujitsu ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ Generative AI Platform¡×¤òÄó¶¡

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- Fujitsu Computing as a Service (CaaS)(https://www.fujitsu.com/jp/services/caas/)
- Private AI Platform on PRIMERGY(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/private-ai-platform/)
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