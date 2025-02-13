Äë¹ñ·à¾ì¥¯¥íー¥¸¥ó¥°´ë²è¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×Âè1ÃÆ´ë²è¤Ë»²²Ã
¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò(¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Àµ½Ó¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´Åì±ºÄ®¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢2025Ç¯2·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ´Û¤¹¤ëÄë¹ñ·à¾ì¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°´ë²è¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ²È¡¦Ã«¸ýµÈÏº¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê1966Ç¯¤Ë½×¹©¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È2ÂåÌÜ¡É¤Î¸½¡¦Äë¹ñ·à¾ì¡Ê°Ê²¼¡¢Äë·à¡Ë¡£2025Ç¯2·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ´Û¤È¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Äë·à¤Î·úÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë»²²Ã¡¢À½Â¤¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Äë·à¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤ÎµÒÀÊ¡¢¥í¥Óー¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÈÌÀ¡¢³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Î¼êÀ¢¤ê¤äÄë·à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ãì¤ÎÀÐ¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¡¢²òÂÎ»þ¤ËÇÑ´þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤¬¡¢Äë·à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à²È¶ñ¤«¤é¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZOZO¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×Æâ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥¾ー¥ó¡ÖZOZOVILLA¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯½Õº¢¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂ³Êó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¥¯¥íー¥¸¥ó¥°ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äë·à¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äë·à Legacy Collection
¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×¤Ï¡¢Äë·à¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦ÆÃÀ¤´¤È¤ËÊ£¿ô¤Î´ë²è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ´ë²è¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄë·à°ì»þµÙ´Û¸å¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¼è¤ê½Ð¤·¡¦¾¦ÉÊ»îºî¡¦°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡¾¦ÉÊ¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¥¯¥íー¥¸¥ó¥°ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Äë¹ñ·à¾ì¥¯¥íー¥¸¥ó¥°ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://teigeki.tohostage.com/closing/legacy.html
X(µìTwitter)¡§https://x.com/NewHISTORY2025
1911Ç¯¡¢Çò°¡¤ÎÅÂÆ²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¾ÍÎ¼°Âç·à¾ì¤È¤·¤Æ³«¾ì¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦Ã«¸ýµÈÏº¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê1966Ç¯¤Ë½×¹©¤·¡¢½éÂåÄë·à¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î·à¾ì¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÊõ±é·àÉô¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡ÖÂç½°À¤È·Ý½ÑÀ¤ÎÍ»¹ç¡×¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Î¸µ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡Ù¡ØEndless SHOCK¡Ù¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ºîÉÊ¤ò¾å±é¡£ºÇ¿·¤«¤ÄºÇ¹âÊö¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄºÇÀèÃ¼¤ÎÉñÂæµ¡¹½¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î²»¶Á¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ±¤±¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¿·Äë·à¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·úÃÛ²È¡¦¾®ËÙÅ¯É×»á¤Ë¤è¤ë3ÂåÌÜ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤ÎÀß·×¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥áÀìÌç¥âー¥ë¡ÖZOZOCOSME¡×¤ä¥·¥åー¥ºÀìÌç¥¾ー¥ó¡ÖZOZOSHOES¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖZOZOUSED¡×¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖZOZOVILLA¡×¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥¢¥×¥ê¡ÖWEAR by ZOZO¡×¡¢Ä¶¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³»ÜÀß¡Öniaulab by ZOZO¡×¡¢OMO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖZOZOMO¡×¡¢À¸»º»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMade by ZOZO¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò´ë²è¡¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖZOZOSUIT¡×¡ÖZOZOMAT¡×¡ÖZOZOGLASS¡×¤Ê¤É¤Î·×Â¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ZOZOSUIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ3D¥Ü¥Ç¥£ー¥¹¥¥ã¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖZOZOFIT¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î²ÃÆ£ÀµÊ¿¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¯ºàÌÚ²°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ç¾®¤µ¤ÊÌÚ¹©½ê¤ò»Ï¤á¤¿1940Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌÚÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¡¢1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎÌÚÀ½²È¶ñ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¹âÅÙ¤Êµ¡³£¤Îµ»½Ñ¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯&¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦À½Â¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ÆÌÚºàÀ¸»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÚÀ½²È¶ñ¥áー¥«ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¡£
Web¡§https://www.karimoku.co.jp/
Instagram¡§@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)