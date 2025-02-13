4·î-5·î¥Ûー¥à¥²ー¥à´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Æüº¢¤è¤êÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î19Æü(¿å)12»þ¤è¤ê4·î¡¢5·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÏÁ´6»î¹ç¡£Æâ4»î¹ç¤Ï½ªÈ×Àï¤Î½ç°Ì¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤ÊÀ¾ÃÏ¶è¤Î¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àºÇ½ªÀï¤Ï¡¢º´²ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î2»î¹ç¡£8»î¹çÃæ¡¢·×6»î¹ç¤¬Æ±ÃÏ¶èÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó½ªÈ×Àï¤â¡¢²Æì¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥¥ó¥°¥¹¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
¢£¥·¥ó¥°¥ë¥²ー¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2·î19Æü(¿å)12:00¤è¤ê¡¢4·î9Æü(¿å)¤«¤é5·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î·×8»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÆüÄø¤ÈÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥·¥ó¥°¥ë¥²ー¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÆü»þ¡ä
¡¦2024-25¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¡§
¡¡2025Ç¯2·î19Æü(¿å)12:00～2·î20Æü(ÌÚ)11:00
¡¦°ìÈÌÈÎÇä¡§
¡¡2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)12:00～
¡ãÂÐ¾Ý»î¹ç¡ä
¡¦4·î9Æü(¿å) vs¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
¡¦4·î12Æü(ÅÚ)¡¢13Æü(Æü) vsÀçÂæ89ERS
¡¦4·î19Æü(ÅÚ)¡¢20Æü(Æü) vsÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
¡¦4·î23Æü(¿å) vs¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
¡¦5·î3Æü(ÅÚ)¡¢4Æü(Æü) vsº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
¢¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG
¢£³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò2·î26Æü(¿å)12:00¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£4·î9Æü(¿å)¤Î¼¢²ìÀï¤È4·î23Æü(¿å)¤Î¹ÅçÀï¤Î2»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤áÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ²Æì¥¢¥êー¥Ê¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈÎÇäÆüÄø¤ÈÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ö³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÈÎÇäÆü»þ¡ä
¡¦2025Ç¯2·î26Æü(¿å)12:00～
¡ã¡Ö³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÂÐ¾Ý»î¹ç¡ä
¡ü4·î9Æü(¿å) vs¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
▷¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/20250409
¡ü4·î23Æü(¿å) vs¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
▷¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/20250423
¢¨³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸µÚ¤ÓÀìÌç³ØÀ¸¤Î¤ß¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨Æ±È¼¼Ô¤âÂç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡ã¡Ö³ØÀ¸±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¡ä
¡ü¥¨¥³¥Î¥ßー¥·ー¥È¡§\1,000
¡ü¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥·ー¥È¡§\5,000/10Ì¾¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10Ëç¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¹¡£
¢¨10Ì¾Ê¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ë¤ÏºÂÀÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄê¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¤´´ÑÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥·ー¥È¤Ï1ÁÈ10Ì¾¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦Ãí°Õ»ö¹à
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢·ÑÂ³²ñ°÷¤Ï¡ÖÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¡¢¿·µ¬²ñ°÷¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö¤Î¤ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþËç¿ô¾å¸Â¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥´ー¥ë¥É²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¡§1¿Í6Ëç¤Þ¤Ç
¡¡°ìÈÌÈÎÇä¡§1¿Í12Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Àè¹ÔÈÎÇä»þ¤Î¹ØÆþ¾å¸Â¤Ï1¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤6Ëç¤Ç¤¹¡£Æ±°ì¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÇÊ£¿ô²ñ°÷¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¹ØÆþ¾å¸Â¤Ï6Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤É¤â²Á³Ê¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊýÁ´°÷Ê¬¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃó¼Ö¾ì¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤â»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¤´´ÑÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈÎÇä¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âB¥êー¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ø¼°¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¼Ö°Ø»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¡¢°ìÉô¥ê¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£4·î9Æü(¿å) vs¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
¡¡º£µ¨B1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡£¥êー¥°1°Ì¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë#12 ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥âー¥¿¥àÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÅ¸³«¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë#7 Þâçè竽Áª¼ê¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î³èÌö¤ò¤¤¤«¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¤òÉõ¤¸¡¢¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐÀïÁê¼ê¡§vs¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
¡¦Æü»þ¡§4·î9Æü(¿å) 19:35 TIP-OFF
¡¦»î¹ç¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/lp/game_20250409/)
¢£4·î12Æü(ÅÚ)¡¢13Æü(Æü) vsÀçÂæ89ERS
¡¡NBA¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä#6 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Î¡¦¥Õ¥§¥ê¥·¥ªÁª¼ê¤¬Ê¿¶Ñ8.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¶Ñ16.3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë#7 ¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡¦¥¥Ã¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ò¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀçÂæ¤Î¶¯¤ß¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐÀïÁê¼ê¡§vsÀçÂæ89ERS
¡¦Æü»þ¡§4·î12Æü(ÅÚ)14:00 TIP-OFF¡¢13Æü(Æü)13:30 TIP-OFF
¢¨4·î13Æü(Æü)¤Î»î¹ç»þ´Ö¤Ï13:30³«»Ï¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»î¹ç¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/lp/game_20250412_20250413/)
¢£4·î19Æü(ÅÚ)¡¢20Æü(Æü)vsÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
¡¡Ê¿¶Ñ19.8ÆÀÅÀ¡¢4.3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë#13 ¥Þー¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢#7 ¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Î¶¯¤ß¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐÀïÁê¼ê¡§vsÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
¡¦Æü»þ¡§4·î19Æü(ÅÚ) ¡¢20Æü(Æü)18:05 TIP-OFF
¡¦»î¹ç¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/lp/game_20250419_20250420/)
¢£4·î23Æü(¿å) vs¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
¡¡EASL¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¡¢#13¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹Áª¼ê¤¬¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢#12 ÃæÂ¼Âó¿ÍÁª¼ê¤â¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ó¥°¥¹¤Ï¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò¾¡Íø¤·ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò·Ò¤²¤ë¤è¤¦¡¢¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐÀïÁê¼ê¡§vs¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
¡¦Æü»þ¡§4·î23Æü(¿å) 19:35 TIP-OFF
¡¦»î¹ç¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/lp/game_20250423/)
¢£5·î3Æü(ÅÚ)¡¢4Æü(Æü) vsº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë#14 ¶â´Ý¹¸ÊåÁª¼ê¤¬¡¢Í×½ê¤Ç·è¤Þ¤ë¹â¤¤¥·¥åー¥ÈÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥¥ó¥°¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿#7 ¥¢¥ì¥ó¡¦¥Àー¥é¥àÁª¼ê¤¬¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢Ê¿¶Ñ4.2¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¡¢¥²ー¥à¥á¥¤¥¯¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î³èÌö¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÀ©°µ¤¹¤ë¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº´²ìÀï¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÂÐÀïÁê¼ê¡§vsº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
¡¦Æü»þ¡§5·î3Æü(ÅÚ)¡¢4Æü(Æü)14:05 TIP-OFF
¡¦»î¹ç¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/lp/game_20250503_20250504/)
¢¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG