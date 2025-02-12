¥¤¥Èー¥¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2025¡×Ç§Äê¡£8Ç¯Ï¢Â³¤Ë¤è¤ê¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ì« ¹¨»Ê¡Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¹Ô¤¦¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Î»Ù±ç¤äÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2025¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡Ö¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥ËーÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¡×¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤ÎÇ§Äê¤òÄÌ»»¤·¤Æ7～9²ó¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Ï¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×Ç§Äê´ë¶È1491¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢131¼Ò¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥ËーÇ§ÄêÀ©ÅÙ(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00195.html?fbclid=IwY2xjawINAhBleHRuA2FlbQIxMAABHRnjU6qkR6Zcs6YamKnCVlJ4CJwISPNAEJIHizV3B9X4uAWEImgGyGBwUA_aem_rps3P7gT6hNCdn2mcTG1rg)
¥¤¥Èー¥¤Î·ò¹¯·Ð±Ä
¥¤¥Èー¥¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¹¹¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2017Ç¯2·î¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ´ÅöÉôÌç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥²£ÃÇÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¸½ºß¤â½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç°ÂÁ´¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2025¡×¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤â½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ò¤µ¤é¤ËÁý¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·ò¹¯¿ä¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬·ò¹¯Åª¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤òÄó°Æ¤·¡¢¥ïー¥«ー¤¬·ò¹¯Åª¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä(https://www.itoki.jp/company/sustainability/social/health/)
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡¡¡¡TEL 03-6910-3910
·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¡µÈ²¬