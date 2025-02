IHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºâ¤Î³ÍÆÀ¤ÈÎ±ÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖmyBenefits¡Ê¥Þ¥¤¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

IHGホテルズ&リゾーツ(本社:英国、日本:東京都港区、国内運営会社:IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表:IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG)は、スタッフ向け制度や福利厚生を改善し、次世代の優秀な人財をIHGホテルに惹きつけることを目的とした戦略的な取り組みである「myBenefits(マイベネフィット)」プログラムを日本に導入すると発表しました。

日本における「myBenefits」の導入は、2021年にオーストラリアおよびニュージーランドで成功を収めた同プログラムの導入実績を基盤としており、変化するスタッフのニーズや好みを認識し、現在のスタッフおよび将来のホテリエを目指す候補者のニーズに応えると同時に、スタッフを仕事とプライベートの両面から支援できるよう慎重に設計されました。

ホスピタリティ業界が著しく成長する中、優秀な人財の獲得と長期的な留保がこれまで以上に重要な課題です。IHGは、多様なブランドと独自の企業文化を通じ、無限のキャリアの機会を提供しています。

IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEOのアビジェイ・サンディリアのコメント:

「この度、IHGが日本で運営するホテルに『myBenefits』を導入できることを大変嬉しく思います。この包括的な新福利厚生プログラムは、スタッフが自身のキャリア目標に沿った道を描くことを支援し、IHGの理念である”True Hospitality for Good(真のおもてなし)”を実現する重要なステップです。」

「私たちは、日本国内で展開するIHGホテルの数を倍増させる計画を推進しており、そのためにはホテルで働く優秀な人財を惹きつけるための競争力を強化することが必須であると認識しています。『myBenefits』プログラムを通じた福利厚生の充実は、潜在的な候補者がIHGのチームに加わり、私たちと共に成長し、キャリアの成功を築く理由となります。」

「2021年に同プログラムを導入したオーストラリアとニュージーランドでの成功に続き、日本のホテルに『myBenefits』を導入することは、IHGがグローバルで雇用ブランドを強化するというコミットメントの証です。これを通じて、現在ホテルで働くスタッフと将来チームに加わるスタッフ全員が、IHGの一員としての価値を実感しながら成長し続けられる環境を提供していきたいと考えています。」

スタッフ視点の重要性

IHGは、スタッフが組織に何を求め、何を期待しているかをバランスよく理解するために、包括的なアプローチを採用しました。まずは、日本を拠点とするさまざまな企業に対する外部ベンチマーク調査を行い、成功事例や新たなトレンドを分析。そこから導き出した洞察を、国内のIHGホテルに勤務する約800人のスタッフからのフィードバックを求める形で検証しました。フィードバック調査では、典型的で主要な福利厚生、キャリア開発、休暇制度、柔軟な働き方、職場環境、リーダーシップなど、幅広い項目に関する評価が行われました。

調査の結果から、IHGホテルのスタッフにとってはワークライフバランスが公正な報酬に次ぎ、圧倒的に重要な要素であることが浮き彫りになりました。次点に続いたのは、サポートのあるチームやマネージャーと一緒に働くこと、パフォーマンスの評価、有給休暇、柔軟な働き方でした。これらの洞察から、雇用主が提供する総合的な待遇においては金銭的な報酬以外の要素も同様に重要であり、スタッフのエンゲージメントを高める上で不可欠であることが明らかになりました。

日本における「myBenefits」プログラムの内容

IHGは、ゲストにとって温かい歓迎が重要であることを理解しています。そして、 Room to Belong(心地よくいられる場所)、 Room to Grow(成長できる場所)、Room to Make a Difference(変化をもたらすことができる場所)という「Rooms For You」の約束を通じ、同じコミットメントをスタッフにも提供しています。「myBenefits」プログラムは、これらの約束の実現を支援することを目的としています。

Room to Belong(心地よくいられる場所)

「myBenefits」では、業界基準またはそれ以上の日数の有給・疾病休暇やバースデイ休暇を提供しています。また、世界6,500軒以上のIHGホテルでの割引宿泊特典、日本の運営ホテル内のレストラン・バーでの料飲ディスカウント制度、さらに「IHG One Rewards」ロイヤルティプログラムの特典強化を通じて、休暇の充実やワークライフバランスの向上を支援します。

Room to Grow(成長できる場所)

スタッフは、入社初日からオンラインのIHG Universityにアクセスし、個別の学習プランを通じてホスピタリティの専門性やリーダーシップスキルを向上させることができます。人財育成推進プログラムはキャリアの成長機会を加速し、国内外の異動オプションでは、短期・長期の配属を通じて多様なブランドや職種を経験することができ、包括的で充実したキャリア開発を実現します。

Room to Make a Difference(変化をもたらすことができる場所)

IHGは2021年に2030年までに3,000万人の生活を向上させることを目標とした「Journey to Tomorrow」をローンチし、人々、地域社会、地球にポジティブな影響を与えることを目指しています。その象徴的な取り組みのひとつが「Giving for Good」月間で、100カ国以上のIHGスタッフが地域社会支援のために時間を捧げるなど、助け合いと持続可能性の文化を育んでいます。

「myBenefits」プログラムの導入スケジュールや具体的な内容はホテルごとに異なる場合があり、各ホテルの独自ニーズに最適な柔軟でカスタマイズされたソリューションを提供できる仕組みとなっています。

【調査概要】

2023年10月、日本で運営する6つのホテルの従業員797人を対象にオンライン調査を実施。

性別: 女性52%、男性48%

部門: オペレーション82%、管理18%

年齢: 20歳未満1.5%、20~29歳38.6%、30~39歳18.1%、40~49歳21.5%、50~59歳16.8%、60歳以上3.5%

在籍年数: 平均7.4年

