¡ÚBe With¡Û#18³ÑÌîÎ¼¸à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³ÑÌî¥·ー¥È¡×¼Â»Ü·èÄê¡ª¡ª
¤¤¤Ä¤â¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ë¤´ÀÄ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBe With¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢#18 ³ÑÌîÎ¼¸àÁª¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³ÑÌî¥·ー¥È¡×¤ò2¥·ー¥º¥ó¿¶¤ê¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÀ¾»°²ÏÃÏ°è ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¹çÆ±¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë³ÑÌîÁª¼ê¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ÑÌîÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤¼¤ÒÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
▶À¾»°²ÏÃÏ°è ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¹çÆ±¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¤Î¤´Êó¹ð¡§
¡¡https://go-seahorses.jp/news/detail/id=22262
¡©¡©³ÑÌî¥·ー¥È¤È¤Ï¡©¡©
¡ÖÉáÃÊ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢¾Íè¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë»î¹ç¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦#18³ÑÌîÎ¼¸àÁª¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ ËÜ¿Í¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÐ¾Ý¢¡
°Ê²¼³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡£
³Æ³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤·±þÊç¤Î¾å¡¢»²²Ã¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¸øÊç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- °Â¾ëÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»
- ËÅÄ¹âÅùÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»
- ¤Ë¤·¤ªÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»
- ¤ß¤¢¤¤ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»
- »°¹¥ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»
¡þ#18 ³ÑÌîÎ¼¸àÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡þ
¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Î³ÑÌîÎ¼¸à¤Ç¤¹¡£2¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¡Ö³ÑÌî¥·ー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ë²è¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
11·î¤Î¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ð¥¹¥±Éô¤Î»Ò¶¡Ã£¤ò¥¢¥¤¥·¥óÂÎ°é´Û¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°Õ¿Þ¤Ï£²¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±¤ÄÌÜ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¼ÂºÝ¤ËNBAÁª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤Á´¤Æ¤ò¸«¤Æ»É·ã¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬Èà¤é¤Î²¿¤«¤ËÂÐ¤¹¤ë²¿¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
£²¤ÄÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËËÍ¼«¿È¤¬Èà¤é¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡Ã£¤Î²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ÑÀª¤Ë¤ÏËÍ¼«¿È¡¢¿¿·õ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤ÆÈà¤é¤ò»î¹ç¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤µ¤é¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£