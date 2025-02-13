³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ5¼þÇ¯¡ªÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Î¤¿¤á¤ÎÌôÃ±
2020Ç¯¤Ë¡ÖÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Î¤¿¤á¤ÎÌôÃ±¡¡»î¸³¤Ë½Ð¤ë°åÌôÉÊ°ÅµÄ¢¡Ê°Ê²¼¡¢ÌôÃ±¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤Ë²þÄûÈÇ¤âÈ¯Çä¤Ç¤¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌôÃ±¤Î¼¹É®¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢Ãø¼Ô¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢800¸ÄÁ°¸å¤Î°åÌôÉÊ¤ò°Åµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑµ¡½ø¤Ê¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉûºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤É¡£
¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯¤Þ¤ÇÌô³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î°åÌôÉÊÄ¢¤Ï¡¢¼½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ÑÏÂ¼Åµ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î°Åµ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
°Åµ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤ì¤âºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢
¡¦Ìô¸úÊ¬ÎàÊÌ
¡¦1°åÌôÉÊ1/2¥Úー¥¸¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀâÌÀ
¡¦¹ñ²È»î¸³¤Î½ÐÂêÉÑÅÙ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Þー¥¯¤òµºÜ
¡¦¿··¹¸þ¤Î°åÌôÉÊ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Þー¥¯¤òµºÜ
¡¦°Åµ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÀÖ¥·ー¥ÈÂÐ±þ
¡¦¼Â½¬»þ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª°ìÈÌÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾Ê»µ¡õ°ìÈÌÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾º÷°ú¤òÍÑ°Õ
¡¦´¬Ëö¤Ë¤Ï¼õÍÆÂÎ¤ä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¹ÚÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤Þ¤È¤á¤¢¤ê
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ìºý¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¼½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö°åÌôÉÊ¤Î°ÅµÄ¢¡×¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬ÌôÃ±¤Ç¤¹¡£ÌôÃ±¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤Î¤È¤¤Î¡¢±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿¤¿¤á¡¢¼¹É®¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Î½ÐÂêÆâÍÆ¤È°åÌôÉÊÅºÉÕÊ¸½ñ¤ò´ð¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ÊÆÃÄê¤Î°åÌôÉÊ¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ø¤Î¸ªÆþ¤ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
Æüº¢¤è¤ê¡¢¿·Ìô¾ðÊó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êhttps://passmed.co.jp/di/( https://passmed.co.jp/di/ )¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²È»î¸³Ì¤½ÐÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î¿·Ìô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÌôÃ±¤¬»Ù»ý¤òÄº¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î°ÅµÄ¢¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÂÃ±¡×¤ä¡¢ÌäÂê½¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌôÌä¡¦ÉÂÌä¡×¤Ê¤É¤â½ÐÈÇ¤Ç¤¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÌôÃ±¡×¤â½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌôÃ±¤Ï¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç¡Ú±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µー¥Ó¥¹¡Û¤Ë¤âºÎÍÑÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡PASSMED¸ø¼°LINE¡Êhttps://line.me/R/ti/p/@638mtbur( https://line.me/R/ti/p/@638mtbur )¡Ë¤Ë¤´ÅÐÏ¿¢ªÌµÎÁ¤ÇGET¥¿¥Ö¢ªarpÍÍLINEÅÐÏ¿¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÌô³ØÀ¸¸ÂÄê¡£²óÅú¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¢¨¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÀ¼¤òÄº¤¤Þ¤¹¡ª¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²þÎÉ¤·¡¢º£¸å¤â¤è¤ê¤è¤¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£