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- Oracle Database@Azure¡Ê https://www.oracle.com/jp/cloud/azure/oracle-database-at-azure/ ¡Ë
- Oracle Database@Azure ¤ÎOracle Autonomous Database¡Ê https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-autonomous-database-now-generally-available-on-oracle-database-at-azure-2024-06-20/ ¡Ë
- Oracle Database Services¡Ê https://www.oracle.com/database/ ¡Ë¡¢Oracle Autonomous Database¡Ê https://www.oracle.com/autonomous-database/ ¡Ë¡¢Oracle Exadata Database Service¡Ê https://www.oracle.com/engineered-systems/exadata/database-service/ ¡Ë¡¢Oracle Base Database Service¡Ê https://www.oracle.com/database/base-database-service/ ¡Ë
- Oracle¤ÈAzure¡Ê https://azure.microsoft.com/ja-jp/solutions/oracle/ ¡Ë¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
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