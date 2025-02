·ò¹¯´ÉÍý¡¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖFiNC¡×2·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFiNC ²¹³è¥×¥í¥°¥é¥à¡×³«»Ï¡ª

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:小泉 泰郎、以下「当社」)が提供する健康管理/ダイエットアプリ「FiNC(R)︎」は、本日2025年2月13日(木)より、2月イベント「FiNC 温活プログラム」を開始いたします。

「冷えは万病のもと」と言われ、身体バランスの乱れから様々な病気を引き起こす可能性があり、見過ごせない症状の1つです。冷え対策には日常生活を見直して生活改善するのが効果的とされています。立春を過ぎてもまだしばらく寒さは続きますので、是非「FiNC 温活プログラム」を通じて生活習慣を見直し、冷え性を乗り越えてください。本イベントの全アクションを達成した方の中から抽選で500名様に商品やデジタルギフト等と交換できるFiNCマイルを100マイルプレゼントいたします。

「FiNC 温活プログラム」開催概要

開催日時:2025年2月13日(木) 10:00 ~ 2025年2月27日(木)14:59

参加方法:FiNC アプリ内のプログラムタブよりご参加いただけます。

健康プログラム名:「FiNC 温活プログラム」

特 典:全てのアクションを達成した方の中から抽選で500名様にFiNCマイルを100マイルプレゼントいたします。FiNCマイルは集めるとデジタルギフト等の豪華商品と交換できます!

※当選結果はマイル付与をもって代えさせていただきます。当選結果のご質問にはお答えできません。ご了承ください。

※当選者へのマイル付与は、2025年3月末までに順次行います。

今後もユーザーの皆様が楽しく健康的な生活を送れるようにFiNCアプリは進化し続けてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いします。

健康管理/ダイエットアプリ「FiNC」とは

FiNCアプリは、「カラダのすべてを、ひとつのアプリで」をコンセプトに、歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などひとつのアプリで記録が可能な健康管理アプリです。また、FiNCオリジナル体組成計と連携することにより、Bluetooth接続で、体組成計に乗るだけで自動的に体重、BMI、体脂肪、体年齢など、11個のデータも取得できます。また「歩くだけでガチャが回せる歩数ガチャ」により4000歩、8000歩でポイント(FiNCマイル)が当たります。貯めたポイントは、コンビニ商品券、Amazonギフト100円などの電子マネー、豪華商品に交換できます。楽しみながら健康管理できるので、病気や怪我をする前から、日常的に楽しく記録できるサービスを目指しています。

※交換できる商品内容はFiNCアプリ内でご確認ください。

FiNCアプリのダウンロードはこちら

ダウンロード:無料

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fincapp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fincapp&hl=ja)

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/finc/id965626396?mt=8

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や理学療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役 CEO 小泉 泰郎

◆従業員数 49名(2025年1月1日現在)

<提供サービスURL>

・FiNCアプリ:https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などひとつのアプリで記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS:https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・FiNC OEM KIT:https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

