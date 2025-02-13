¤¹¤«¤¤¤éー¤¯ Á°¶¶¹©¾ì¤¬¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó4ËüËç»ÈÍÑ¤¹¤ë»æÄ¢É¼¤Î70%¤òºï¸º¤Ø
¸½¾ìDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ô²¬ Íµ¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ß¥Ê¥·¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âÃ« ¼Â¡¢°Ê²¼¡Ö¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¢¤ëÁ°¶¶¹©¾ì¤Ø¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÎÆ³Æþ³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹©¾ìÆâ¤Î»æÄ¢É¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ç¯´Ö3～4ËüËç¤ËµÚ¤Ö»æÄ¢É¼¤ÎÌó70%¤Îºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¡Ö¥Ðー¥ß¥ä¥ó¡×¤Ê¤É¤Î°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤ò¹ñÆâ³°¤ËÌó3,000Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯´ÖÍèÅ¹µÒ¿ôÌó3.5²¯¿Í¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³°¿©´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¼ÒDX¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤ÆÁ´¼Ò²£ÃÇ¤ÇDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤ÇÁ°¶¶¹©¾ì¤Ï¡¢·î´Ö100ËüËç°Ê¾å¤Î¥Ô¥¶¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ð´´¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ìó260Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ìÆâ¤Ç¤ÏÀ½Â¤ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡µÏ¿¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤Ç»æÄ¢É¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ºî¶È¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÇØ·Ê¤ËÁ°¶¶¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦¿ÊÄ½´ÉÍý¡¦¤½¤·¤Æ¹©¾ì³Æ½ê¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤¿¥È¥ìー¥¹³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³èÍÑÊýË¡¤ÈÀ®²Ì
1.Æ³Æþ3¥ö·î¤Ç·î´Ö200Ëç¤Î»æÄ¢É¼¤òºï¸º¡£³èÍÑ¸å¤ÏÇ¯´Ö70%ºï¸º¤Î¼Â¸½¤ò¸«¹þ¤à
Á°¶¶¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¤¥ïー¥¯¤ä»Ï½ª¶ÈÅÀ¸¡¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÄ¢É¼¤ò¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤«¤é3¥ö·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç·î´ÖÌó200Ëç¤Î»æÄ¢É¼¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢°õºþ¤äÊÝ´É¤Ê¤É¤ÎÉÕ¿ï¶ÈÌ³¤â¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¡¦½¾¶È°÷ÁÐÊý¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËµÏ¿¤Î²ÄÆÉÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ÇÆþÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Ø¤âÍøÍÑ¤¬¿»Æ©
¡¡Ç¯´Ö3～4ËüËç¤Î»æÄ¢É¼¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿ä¿Ê
Á°¶¶¹©¾ì¤Ç¤Ï³°¹ñÀÒ½¾¶È°÷¤ò´Þ¤àÌó260Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²èÌÌÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Îð¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º±ß³ê¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²èÌÌ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÀßÌä¤ÎÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê½¾¶È°÷¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤ÎÄê´ü¥Á¥§¥Ã¥¯ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½
¡¡¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥
À½Â¤¹©Äø¤´¤È¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý·ë²Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥«ー¥É¡×¤Ï1»þ´Ö¤Ë1²óµÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊµÆþºî¶È¤È¡¢½ª¶È¸å¤ÎµÏ¿¥Á¥§¥Ã¥¯ºî¶È¤ÎÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã¾ÜºÙ
¡Ö¹¶¤á¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂç¼ê°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
～À®¸ù»öÎã¤ò²£Å¸³«¤·¡¢DX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±¡×¤òÄÉµá～
http://kaminashi.jp/case/skylark
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Á°¶¶¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò´ð¤Ë¡¢¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¾¹©¾ì¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥«ー¥É¡×¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ìÄ¢É¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯É½¤Ê¤É¸½¾ì´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¢É¼Îà¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê½ñ¤¾ðÊó¤Î¥Çー¥¿²½¤«¤é½¸·×¡¢Êó¹ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»æ¤ä¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤ºî¶È¼ê½ç¤ÎÅ°Äì¤«¤é¶ÈÌ³²þÁ±¤Þ¤Ç¼Â¸½¡£2020Ç¯6·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢À½Â¤¤ä°û¿©¡¢½ÉÇñ¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¡¢¶È³¦Ìä¤ï¤º15,000°Ê¾å¤Î¸½¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î¤è¤êÀ½ÉÊÌ¾¾Î¤ò¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¤«¤é¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://kaminashi.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃÃÌêÄ®3-7 ¿ÀÅÄ¥«¥É¥¦¥Á¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡½ô²¬ Íµ¿Í
ÀßÎ©¡§2016Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸½¾ìDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡
URL¡§https://corp.kaminashi.jp