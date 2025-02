¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ÖOUT N ABOUT¡×¤«¤é¥ªー¥ë¥é¥Ðー¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ªOUT N ABOUT IV SPLASHY

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1962年にカナダで誕生したフットウェアブランド「SOREL(ソレル)」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン)から2月13日(木)に新作「 OUT N ABOUT IV SPLASHY (アウトアンドアバウト4 スプラッシー)」(上代税込み価格:\17,600)が登場します。

昨年10周年を迎えたSORELのレインスニーカーとしてベストセラーアイテムである「 OUT N ABOUT (アウトアンドアバウト)」のデザイン設計はそのままに、オールラバーでキャッチーなカラーリングにアップデートし登場した、新モデル「 OUT N ABOUT IV SPLASHY (アウトアンドアバウト4 スプラッシー)」 。昨年、同型の限定モデルがプレローンチされ、満を持して今年からインラインモデルとして販売を開始します。

35mmのインソールを内蔵し、防水性能を備えたレインシューズ。ワイド設計の木型を使用し、足入れの快適さを追求。従来以上の、しっかりとしたフットベッド構造が足を支え、快適な履き心地を提供します。さらに、ラバーブーツとして確かな設計で、防滑性も高く、濡れた路面やぬかるんだ不整地でも安心して歩けます。フェスや野外イベントでも活躍する、アクティブなシーンにぴったりな一足です。

2025年2月13日(木)に発売開始。

詳しくはWEB(https://www.sorel.jp/shop/g/gNL5240655----8000/ )でご確認ください。

Gold Leaf, BlackBlack, Sea SaltCoral Blossom, Sea Salt

BlackとCoral Blossomは、Dカンに2色配色を採用した個性派デザインで、歩く姿をさらに可愛く演出。

【商品詳細】

・ワイド設計の木型

足をしっかり包み込むワイド設計で、長時間の着用でも快適に過ごせます。

・Steady Sole (ステディソール)

ミッドソールに内蔵されたブランド独自のクッショニングシステム「ステディーソール」は、理想的なドロップと安定性を提供し、長時間の使用でも疲れにくい設計です。フラットすぎないしっかりとしたフットベッド構造により、足元の安定感がアップし、長時間の使用にも対応します。

・Evertread(エバートレッド)

オリジナルのラバーコンパウンドと水を排出するラグで、ぬれた路面に高いグリップ力を発揮。悪天候でもしっかりと対応します。

・ウォータープルーフ

ブーティー構造と目止め加工により防水性を確保。雨の日でも足元をドライに保ち、安心しておしゃれを楽しめます。

■ WEBSITE

https://www.sorel.jp/shop/g/gNL5240655----8000/

■発売日

2025年2月13日(木)発売開始

■SORELとは

1962年にカナダで誕生したフットウェアブランド「SOREL(ソレル)」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン)は、半世紀以上にわたりクラフトマンシップを重んじ、進化し続けています。ウインターブーツのスタンダードとしてスタートし、現在では季節やフィールドを問わず、独自のクラフトレザーやラバー加工技術を活かした多彩なラインナップを提供しています。

<お客様からのお問合せ先>

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイヤル:0120-193-803

受付時間10:00~18:00(土日祝除く)