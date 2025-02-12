¡ÚÅì³¤¸÷³Ø¡ÛÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¡¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡×¤Ë¿·¹©¾ìÀßÎ©
Åì³¤¸÷³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Åß· ¹¨ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¡¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡¦¥¨¥¢¥Ýー¥È¡¦¥Õ¥êー¥¾ー¥ó¡ÊSAIF¡Ë¡×¤Ë¿·¹©¾ì¡ÖTOKAI OPTICAL MEA ¡ÊFZC¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥º¤ÎÀ¸»º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡¦¥¨¥¢¥Ýー¥È¡¦¥Õ¥êー¥¾ー¥ó¡ÊSAIF¡Ë
¹©¾ì¤ÏÌó400Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï·î»º50,000Ëç¡¢Åê»ñ³Û¤Ï800Ëü¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡ÊÆüËÜ±ß¡§Ìó3²¯3,000Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃæÅì¤Î¥Õ¥êー¥¾ー¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡¦¥¨¥¢¥Ýー¥È¡¦¥Õ¥êー¥¾ー¥ó¡ÊSAIF¡Ë¤Ï¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¹©¾ì¡ÖTOKAI OPTICAL MEA (FZC)¡×
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê¿Í¸ýÁý²Ã¤ÈÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢»ëÎÏ¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¸ý¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤¸÷³Ø¤Ï¡¢TOKAI OPTICAL MEA ¡ÊFZC¡Ë¤òÄÌ¤·¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤ØÅö¼Ò¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«À¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢UAE¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë³¤³°´ã¶À»Ô¾ì¤Ç¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º¸¤«¤é¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºß¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥Ù¥ë¥®ーÂç»È¡¡¥¢¥ó¥È¥Ëー¥Ç¥ë¥³ー¥È »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºß¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ÆüËÜ¹ñÂç»È¡¡²¬Äí ·ò »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦SAIF¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¥µ¥¦¥É¡¦¥µ¥ê¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥Þ¥º¥ë¥¨¥¤ »á¡Ê²¦¼¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦TOKAI OPTECS NV CEO¡¡¥¯¥ë¥È »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åì³¤¸÷³Ø³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Åß· ¹¨ÏÂ »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦TOKAI OPTICAL MEA ¼èÄùÌò¡¡¥Ê¥é¥ä¥ó »á