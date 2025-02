¥Ç¥¤¥¸ー¥Á¥§ー¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥â¥Ë¥¿ー USB Type-C 1ËÜ¤Ç¥É¥Ã¥­¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö ¡ÖPRO MP275QPDG¡×È¯Çä

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025年2月20日(木)よりビジネス向けモニターブランド『PRO』シリーズの新モデルを発売いたします。モニター同士を接続してマルチモニター環境を構築できるデイジーチェーン機能のほか、ドッキングステーションを備えUSB Type-C 1本で豊富な機能にアクセスすることができ、ビジネスシーンに最適な「PRO MP275QPDG」が新たにラインナップに加わります。

「PRO MP275QPDG」は視野角の広いIPSパネルを搭載したWQHD解像度の高画質・高精細なモニターで、デイジーチェーン機能やドッキングステーションを搭載しています。背面端子に備えるUSB Type-CはDP Alt modeと最大98WのPower Deliveryを備え、対応した機器を1本で映像入力と給電を同時に行うことが可能です。また、プライバシーシャッター付きのWebカメラを搭載しておりビデオ会議等に活用できることから、ノートPCやミニPC等の I/O端子の種類が少ない端末を導入しているオフィスやテレワーク環境に最適なモデルです。

【PRO MP275QPDG】

■ PRO MP275QPDG製品ページ:

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP275QPDG

