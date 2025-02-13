¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤ÈÅìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤¬´ûÂ¸¤ÎCOBOL»ñ»º¤ò³è¤«¤·¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ëBubble¤òÍÑ¤¤¤ÆBI¥Äー¥ëÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï
¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¼õÂ÷³«È¯¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶õÌî Àµµ±¡¢°Ê²¼ ¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¡Ë¤È¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÃÎÇ·¡¢°Ê²¼ Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ëBubble¤òÍÑ¤¤¤Æ´ûÂ¸¤ÎCOBOL»ñ»º¤ò³è¤«¤·¤¿BI¥Äー¥ëÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤Ï¥Îー¥³ー¥É³«È¯µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ÈBI¥Äー¥ë³«È¯¡¢Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ÖMMS(¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹)¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Ü¹Ô»Ù±ç¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤Î³µÍ×
ºòº£¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÈÆÍÑµ¡¤Î¶¡µë¡¦ÊÝ¼é¤Î½ªÎ»¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÄÂç¤ÊCOBOL»ñ»º¤ò¥ªー¥×¥ó²½¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¼ÒÆâ¾ðÊó¤Î¥°¥é¥Õ²½¤äÈæ³Ó¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î²Ä»ë²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤Ï¡¢Bubble³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¥³¥¹¥È¡¢Ã»Ç¼´ü¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à ¾å¤ÎCOBOL»ñ»º ¤ò¥ªー¥×¥ó´Ä¶¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖMMS(¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÜ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤Î³Æµ¡Ç½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÊAJTOOL¡ËÅù¤òÍÑ¤¤¡¢250·ï°Ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯µ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê³«È¯¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Çー¥¿²Ä»ë²½¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¾å¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ëCOBOL¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ø°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢COBOL»ñ»º¤È¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤òÏ¢·È¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿BI¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢COBOL»ñ»º¤ÎºÆ³èÍÑ¤ò¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ý¤ÄÍÍÑ¤Ê¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¡¦¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊMMS¡Ë
https://www.tsh-world.co.jp/mms/
¡¦AJTOOL
https://www.tsh-world.co.jp/mms/ajtool/
¢£¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.c3reve.co.jp/¡Ë
¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Bubble¡¦FlutterFlow¤Ê¤É¤Î¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¼õÂ÷³«È¯¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËBubble³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¢Ã»Ç¼´ü¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë²è¤«¤é³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¥×¥é¥°¥¤¥ó¤äAPI³«È¯¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶õÌî Àµµ±
ËÜ¼Ò½»½ê¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ5-12 ÂèÆó¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§2012Ç¯
¢£Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.tsh-world.co.jp/¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆÈÎ©·ÏIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶È³¦ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤ä¥Çー¥¿Íø³èÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹Åù¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÃÎÇ·
ËÜ¼Ò½»½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-4-13 ¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°6³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§1976Ç¯