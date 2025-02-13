¡Ú¥Èー¥¥çー¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥¹¥Úー¥¹¡Û2/22(ÅÚ) ¤è¤ê³«ºÅ¡ª¡ÖACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 7¡ØÊ£¿ô·Á¤Î¿ÈÂÎ¡Ù¡×
¥Èー¥¥çー¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥¹¥Úー¥¹(TOKAS)¤Ç¤Ï¡¢¸øÊçÅ¸¤ä´ë²èÅ¸¡¢³¤³°ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖACT (Artists Contemporary TOKAS) ¡×¤Ï¡¢TOKAS¤Î¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã·Ð¸³¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ºî²È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤Ç¤¹¡£7²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤êÍÍ¤ä¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í»¡¤·¡¢¿ÈÂÎ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë3Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÉßÃÏÍý¡¢¾±»ÊÄ«Èþ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³Æºî²È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â½éÆü¤è¤ê¿ï»þ¡¢³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 7¡ÖÊ£¿ô·Á¤Î¿ÈÂÎ¡×
¢£Å¸Í÷²ñ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ) - 3·î23Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥Èー¥¥çー¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥¹¥Úー¥¹ËÜ¶¿(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿ 2-4-16)
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü(2·î24Æü¤Ï³«´Û)¡¢2·î25Æü(²Ð)
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ¥Èー¥¥çー¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥¹¥Úー¥¹
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2025/20250222-7387.html
¢£Å¸Í÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë´ï´±¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¾¼Ô¤òÇ§¼±¤·¡¢³°Éô¤Ø¤È´Ø¤ï¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÈÂÎ¤ÎÊ£¿ôÀ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢À¸¿£µ¡Ç½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÈÂÎ¤«¤é¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤º¡¢¸½À¸¿ÍÎà¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌó20ËüÇ¯Á°¤«¤é¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿ÈÂÎ¤È¿ÈÂÎ¤Î±Ä¤ß¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿Îò»Ë¤Î¾å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÏÂ¡´ï¤ä·ì±Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ÎÆùÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ëÊÌ¤Î¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Æâºß¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ¸Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î¿»Æ©¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¥¤¥áー¥¸²½¤µ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¿¼¡¸µÅª¤ÊÍÍÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô·Á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢¿ÈÂÎ´Ö¤ÎÁê¸ß´Ø·¸¤ò¹Í»¡¤¹¤ë3Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÍý¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¤ò¡¢ÊÌ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°Ü¿¢¤µ¤»¤ÆÆâºß²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÃµµæ¤·¤Þ¤¹¡£¾±»ÊÄ«Èþ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÃµ¤ëÀ¤³¦¤ò³¨²è¶õ´Ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤È¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ò±ýÍè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³¨²èÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤È»äÅª¶õ´Ö¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¼«¸Ê¤ÈÂ¾¼Ô¤¬´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦Â¸¤¹¤ë½¸¹çÅª¿ÈÂÎ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¿ÈÂÎ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´Ø·¸À¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¿¸µÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¤¬º¬¸»Åª¤Ë¤â¤Ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ä¤½¤Î´¶¼õÀ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È/ÌµÎÁ
[¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Èー¥¯]¢¨Æü±ÑÃà¼¡ÄÌÌõ¤¢¤ê
Æü»þ¡§2·î22Æü(ÅÚ)15:00 - 16:30
½Ð±é¡§ÉßÃÏ Íý¡¢¾±»ÊÄ«Èþ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È
[¾±»ÊÄ«Èþ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹]
Æü»þ¡§2·î22Æü(ÅÚ)14:00 -
[ÉßÃÏÍý¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹]¢¨Í×Í½Ìó
Æü»þ¡§2·î23Æü(Æü)¡¢2·î24Æü(·î¡¦½Ë)15:00 -¡¡
[¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹]
Æü»þ¡§3·î23Æü(Æü)15:00 -
▮ »²²Ãºî²È¡¿Î¬Îò
ÉßÃÏ Íý
ÉßÃÏ Íý¡Ôunisex #01¡Õ¡¡2023¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Photo: Grace LIN
ÉßÃÏ Íý¡Ôwhite eyes with sharing body from ¡È¥æ¥¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¢¥¤¡¢¥¢¥ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥é¥¤¥º¥Ú¥¤¥ó / ur phantom eyes, our crystalized pains¡É¡Õ¡¡2024¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡
Photo: Anya FEDORONCHUK
1994Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÈÅìµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
³°Â¦¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¤½¤Î¸½¼Â´¶¤ò¡¢Êª¼ÁÅª¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¾¼Ô¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿¶ÉÕ¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢Ä¦¹ïÅª¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢±ÇÁüÉ½¸½Åù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Ç½¤Î±éÌÜ¡Ö°æÅû¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¿È¤Î¿¶ÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÄ«Èþ
¾±»ÊÄ«Èþ¡Ô23.1.9¡Õ¡¡2023¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÌýºÌ
Photo: ²ÃÆ£ ·ò
¾±»ÊÄ«Èþ¡Ô23.5.30-2¡Õ¡¡2023¡¡»æ¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¶ñ¡¢±ôÉ®
Photo: ²ÃÆ£ ·ò
1988Ç¯Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
¡Ö³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾±»Ê¤Ï¡¢¡Ö³¨²è¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿ÈÂÎ¥¤¥áー¥¸¤ä´¶³Ð¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ä¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò¼ç¤Ê»Ù»ýÂÎ¤È¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯À©ºî¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°ºîÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ìý³¨¤ÎºîÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ô½½ÅÀ¤Î¿·ºî¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È
¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡Ôentre l¡Çinstant et la duree P02 SL-MP-AP-FSR¡Õ¡¡2024¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¶¦Æ±À©ºî: ¥»¥ê¥Ê¡¦¥é¥È¥¥ー¥ë¡¢¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ô¥¡¥ë¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥·¥¢¡¦¥½¥µ¡á¥ì¥¤¡¡Photo: ¥íー¥é¥ó¥¹¡¦¥Ü¥ïー¥ë
¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡Ôinemuri ¡¦ µïÌ²¤ê¡¦ dormir present¡¦e¡Õ¡¡2024¡¡¥¿¥¤¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥¹¥Áー¥ë
1992Ç¯¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»æ¤Ê¤É¡¢²ÄÁºÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿½À¤é¤«¤ÊÄ¦¹ïºîÉÊ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Ã±°ì¤Î¿ÈÂÎ¤È¡¢¼þ¤ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¾¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¡¢Áê¸ß¤Î´Ø·¸¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£ ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÝÎà¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ö¶Ý»åÂÎ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¡¢Âç·¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
½õÀ®¡§¥±¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥Ä¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë