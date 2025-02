TIRTIR¤è¤ê²Æ¤ËÂç³èÌö¤Î¥Õ¥£¥¯¥µー2¼ï¤¬2/28¡Ê¶â¡Ë¿·È¯Çä¡ª²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¥­ー¥×¤ÏTIRTIR¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª

株式会社D&ACE

株式会社D&ACE (日本本社:東京都港区、代表:李 智哲)のコスメブランドTIRTIR(ティルティル)は、MASK FIT MAKE UP ALL DAY FIXERとMAKE UP FITTING UV FIXERを2月28日(金)より発売します。

TIRTIRの人気商品であるMAKE UP FIXERシリーズは209万個(※1)の売上を記録し、多くのお客様からご好評をいただいております。そんなMASK FIT MAKE UP FIXERシリーズから、新たに2商品が2月28日(金)よりQoo10、3月1日(土)よりロフト、PLAZA、ドン・キホーテ等全国の取り扱い店舗で発売します。どちらもこれからの時期にぴったりな水や湿気に強いフィクサーとUVケアも同時に叶えるフィクサーです。同シリーズのクッションファンデーションや下地とご使用いただくと、より肌への密着感や長時間キープ力を実感できます。

■MASK FIT MAKE UP ALL DAY FIXER 1,320円(税込)

(マスクフィットオールデーフィクサー)

ウォータープルーフ、スウェットプルーフ、ティアプルーフ、ダークニングプルーフ、マスクプルーフの5つのプルーフを叶えるメイクアップミストです。

テカり・油分の抑制機能配合のため、高温多湿の夏にもぴったりな商品です。

長時間のメイクキープだけでなく毛穴カバーにも対応しており、フィクサーでありながらふっくらとした仕上がりを叶えます。

■MAKE UP FITTING UV FIXER 1,650円(税込)

(メイクアップフィッティングUVフィクサー)

SPF50+ PA++++のUVケアとメイクアップキープがひとつになった、新概念ハイブリッドメイクUVフィクサーです。

空気のようなミストでべたつかず、全身に使用できる特徴があります。さらには髪のUV対策としても使用できる新感覚フィクサーです。

軽くて持ち運びやすいガス噴射式のため、シュッとひと吹きで手軽に塗り直せて、外出先でも便利に使用できる商品です。

■MAKE UP FIXERシリーズについて

■TIRTIRについて

TIRTIRは、日本をはじめ欧米や東南アジアなど、世界中で注目されているブランドです。2024年には累計販売数1,706万個、1.7秒に1個(※2)売れているMASK FIT CUSHIONシリーズの中で1番人気の「TIRTIR MASK FIT RED CUSHION」を30色展開で販売し、SNS等で話題となりました。米国Amazonでは発売から6ヶ月で、アジアブランド初の1位(※3)を獲得しました。

今後も、様々な国の方へTIRTIRの商品をご使用していただき、メイク時間を楽しんでいただきたいと思っております。

■公式サイト:https://tirtir.co.jp/

■公式Qoo10ショップ:https://www.qoo10.jp/shop/TIRTIR

■公式Instagram:https://www.instagram.com/tirtir_jp_official

■公式X:https://x.com/tirtir_jp



※1:2023年1月1日~2025年2月10日時点でのマスクフィットフィクサーシリーズ累計生産個数から算出

※2:2024年1月~2024年12月17日の約11ヶ月間のマスクフィットクッションシリーズ累計出荷個数より算出

※3:米国Amazon Beauty&Personal Care全体カテゴリー内(2024年1月~6月の6ヶ月間)