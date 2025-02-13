½é¤Î¼¯»ùÅç³«ºÅ¡ªÆüËÜ¤ÇÌ£¤ï¤¦À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡Ø¥Þ¥Õ¥§¡Ù- ¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÎÁÍýÂÎ¸³²ñ
¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í Alazi Dream Project¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²¼Î¤Ì´Èþ¡¢°Ê²¼¡ÖNPOË¡¿Í¥¢¥é¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¼ãÇ¯Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ°éµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¸½¾õ¤ò¡¢¶µ°é¤òÁË¤àºÇÂç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Éü³Ø»Ù±ç¤äÀ¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢²ÈÄíÎÁÍý¡Ö¥Þ¥Õ¥§¡×¤òºî¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò 2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë13:30～16:30 ¤Ë¥µ¥ó¥¨ー¥ë¤«¤´¤·¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
3/2¡ÊÆü¡Ë13:30～¡Ö¥µ¥ó¥¨ー¥ë¤«¤´¤·¤Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥Õ¥§ÎÁÍýÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
NPOË¡¿Í¥¢¥é¥¸¤ÎÂåÉ½¡¦²¼Î¤Ì´Èþ¤¬¡¢10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿À¤³¦ºÇÉÏ¹ñ¡¦À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡£¤½¤Î¿©Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Õ¥§ÎÁÍý²ñ¡×¤ò¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¹ñ¤òÃÎ¤ê¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤Ë
10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡£ÆüËÜ¤«¤é14,135kmÎ¥¤ì¤¿À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñºÝ³èÆ°¤ä°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ç¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ªÎÁÍý²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤Î¸½¾õ¤äNPO¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·×14²ó¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤äÍ§¿Í¤ÈÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡×¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý
À¾¥¢¥Õ¥ê¥«ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¿©Ê¸²½¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¦µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¡Ö¥Þ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿É¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿É¤¤¤Î¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¸å¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè·î1,500±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¡¢1¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤ë
¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤Ç¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤ÌÇ¥¿±¤Ë¤è¤ê³Ø¶È¤òÄü¤á¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¸¤Ï¡¢ÀÅªÆ±°Õ¤äÈòÇ¥Ë¡¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¸¢Íø¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¶µ°é¡×¤Î¤Û¤«¡¢Éü³Ø¤¬º¤Æñ¤Ê10Âå¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ø¤Î¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÁ÷¶â¤òÍÑ¤¤¤¿Éü³Ø»Ù±ç¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î³Û´óÉÕ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¤´»Ù±ç¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://congrant.com/project/alazi/4948
¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÖGaraÉÛ¡×¤Î¥Ô¥¢¥¹¤âÈÎÇä¡ª¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¿§µ»Ë¡¡ÖGaraÉÛ¡Ê¥¬¥éÉÛ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£GaraÉÛ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ÷ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤ÊÊ¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ò¼é¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢GaraÉÛ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GaraÉÛ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÊÝ¸î¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î½÷À¤ä¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒGaraÉÛ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§ GaraÉÛ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://alazi.theshop.jp/categories/1387496
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ
2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë13:30-16:30
¾ì½ê
¡Ö¥µ¥ó¥¨ー¥ë¤«¤´¤·¤Þ¡ÊÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥¶¡¦ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡×3³¬ Ä´Íý¼¼
¼¯»ùÅç»Ô¹ÓÅÄ1ÃúÌÜ4-1
¥Ð¥¹¡Ö¥µ¥ó¥¨ー¥ëÁ°¡×²¼¼Ö¤¹¤°¡¢¡Ö¹ÃÆî¹â¹»Á°¡×²¼¼ÖÅÌÊâ2Ê¬
»ÔÅÅ¡ÖÆóÃæÄÌ¡×²¼¼ÖÅÌÊâ8Ê¬¡¢¡ÖÃæ½£ÄÌ¡×²¼¼ÖÅÌÊâ10Ê¬
JR¡Ö¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¡×²¼¼ÖÅÌÊâ15Ê¬
»²²ÃÈñ
Âç¿Í 3,000±ß
¾®³ØÀ¸°Ê¾å18ºÐÌ¤Ëþ 1,500±ß
Ì¤½¢³Ø»ù¡¡ÌµÎÁ
¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï4ºÐ¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
¤³¤Á¤é¤ÎPeatix¥Úー¥¸¤«¤é¤´´õË¾¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://alazi0302.peatix.com/view(https://alazi0302.peatix.com/view)
»ý¤ÁÊª
¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:30-¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ³«¾ì¡¦¼õÉÕ³«»Ï¡¡¡¡¡¡
13:40-13:55¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀâÌÀ
13:55-15:20¡¡¡¡¡¡Ä´Íý³«»Ï
15:20-16:00¡¡¡¡¡¡¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡õ¥¢¥é¥¸¤Î¾Ò²ð
16:00-16:25¡¡¡¡¡¡ÊÒÉÕ¤±
16:30¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ´°Á´Å±¼ý